مجسمه طلایی ترامپ با بیت کوین در مقابل کنگره

به گزارش تابناک، در اقدامی جنجالی و نمایشی، گروهی از لایو استریمرهای وبسایت Pump.fun مجسمهای طلایی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، را مقابل ساختمان کنگره آمریکا نصب کردند که در دستش نماد بیت کوین قرار دارد.
این مجسمه در نزدیکی میدان یونین اسکوئر در واشنگتن دیسی، در منطقه معروف National Mall که به کنگره منتهی میشود، جای گرفت. هدف اصلی این اقدام ادای احترام به تعهد ترامپ در پیشبرد فناوریهای مالی مبتنی بر بیت کوین و فناوریهای غیرمتمرکز عنوان شده است.
این اقدام همزمان با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا برگزار شد؛ عاملی که معمولاً برای داراییهای پرریسک مانند رمزارزها، از جمله بیت کوین، خبر مثبتی تلقی میشود. ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود و حتی پیش از آن، حمایت گستردهای از بیت کوین و رمزارزها داشت و خانوادهاش نیز در این حوزه سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام دادند که نگرانیهایی درباره تضاد منافع ایجاد کرد.
یکی از برگزارکنندگان این پروژه، هیثم زغدودی، در مصاحبه با رسانههای محلی اعلام کرد که این مجسمه ۳.۶ متر ارتفاع دارد و هدف آن ایجاد گفتوگو درباره آینده پول دولتی و ارتباط سیاست مدرن با نوآوریهای مالی است. در کنار این مجسمه، تیم برگزارکننده یک میمکوین نیز در پلتفرم Pump.fun راهاندازی کردهاند و از طریق چندین لایو استریم تلاش دارند این توکن را تقویت کنند.
این مجسمه سومین اثر هنری مرتبط با ترامپ در منطقه National Mall طی سال جاری است، اما نخستین موردی است که به حمایت از وی اختصاص یافته است. پیشتر مجسمهها و نمادهایی انتقادی علیه ترامپ در این منطقه ظاهر شده بودند.
این حرکت در فضای پرتنش سیاسی و مالی آمریکا، بازتابدهنده نقش ترامپ در تحولات بازار رمزارز و سیاستهای مالی کشور است و توجه ویژهای به فناوریهای نوین مالی، مانند بیت کوین و میمکوینها، جلب کرده است.
