دستور وزیر صمت درباره ثبت سفارش صنعتگران

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با بیان اینکه اگر تولید دچار رکود شود، هماهنگی اجتماعی و قوام اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: تلاش‌های زیادی در راستای سقف بهینه‌سازی ارزی صورت گرفته و با دستور وزیر صمت، این مهم به زودی حل و صنعتگران می‌توانند ثبت سفارش خود را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی، «سیدحامد عاملی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی، تورم زمانی رخ می‌دهد که خرج از دخل بیشتر باشد، شاید زمانی درآمد مالیاتی و فروش نفت هزینه‌ها را در کشور جبران می‌کرد اما امروز هزینه‌ها سرعتش بیشتر از درآمدهای کشور است.

وی با بیان اینکه باید گفتمانی جامع و مؤثر در خصوص تولید ثروت در کشور شکل بگیرد و در این راستا، بخش خصوصی نقشی کلیدی و اثرگذار را ایفا خواهد کرد، افزود: ایجاد این گفتمان می‌تواند به هم‌افزایی تلاش‌ها و تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی کمک کند، تا در نهایت به رشد پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ادامه داد: هرجایی که بخش خصوصی محکم و هدفمند در صحنه وارد شده، موفق بوده است و این بخش باید مطالبه‌گری جدی در حوزه تولید ثروت داشته باشد.

وی اضافه کرد: اصلی‌ترین دغدغه وزارت صنعت، صادرات است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود، وزارتخانه تمام تلاش خود را به منظور افزایش حجم صادرات و بهبود کیفیت کالاهای صادر شده به کار گرفته است، توجه به صادرات نه تنها می‌تواند به تقویت تولید ملی کمک کند، بلکه به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز منجر خواهد شد.

عاملی خاطرنشان کرد: برای تحقق توسعه پایدار، باید حداقل رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال آینده بالای هشت درصد برسد، این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مرتبط است تا با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، به تحقق این رشد دست یابیم.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به اینکه برنامه‌ها در کشور باید بر اساس تولید ثروت شکل بگیرد و همه باید افزایش تولید ناخالص ملی را به عنوان یک هدف مشترک را دنبال کنند و تمامی نهادها و افراد باید برای تولید ثروت در کشور تلاش کنند، تاکید کرد: اولویت اصلی کشورهای توسعه‌یافته، تولید ثروت است و پس از آن به مسائل دیگر توجه می‌ کنند، این رویکرد نمایانگر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تمرکز بر ایجاد بسترهای مناسب است.

وی بیان کرد: قوام اجتماعی منوط به تولید است و اگر تولید دچار رکود شود یا به مسیر نادرست برود، هماهنگی اجتماعی و قوام اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد، این مهم نشان‌دهنده‌ ارتباط عمیق بین وضعیت تولید و سلامت اجتماعی است و می‌طلبد که همه نهادها برای جلوگیری از رکود تولید و ارتقای آن به همکاری بپردازند تا ثبات و انسجام اجتماعی حفظ شود.

عاملی با بیان اینکه، اقتصاد دغدغه اصلی ملت و کشور است، گفت: گرفتاری اصلی ملت ما مساله اقتصادی بوده که به واسطه تورم ایجاد شده است.