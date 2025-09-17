En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور وزیر صمت درباره ثبت سفارش صنعتگران

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با بیان اینکه اگر تولید دچار رکود شود، هماهنگی اجتماعی و قوام اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: تلاش‌های زیادی در راستای سقف بهینه‌سازی ارزی صورت گرفته و با دستور وزیر صمت، این مهم به زودی حل و صنعتگران می‌توانند ثبت سفارش خود را انجام دهند.
کد خبر: ۱۳۲۹۱۲۲
| |
304 بازدید
دستور وزیر صمت درباره ثبت سفارش صنعتگران

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی، «سیدحامد عاملی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی، تورم زمانی رخ می‌دهد که خرج از دخل بیشتر باشد، شاید زمانی درآمد مالیاتی و فروش نفت هزینه‌ها را در کشور جبران می‌کرد اما امروز هزینه‌ها سرعتش بیشتر از درآمدهای کشور است.

وی با بیان اینکه باید گفتمانی جامع و مؤثر در خصوص تولید ثروت در کشور شکل بگیرد و در این راستا، بخش خصوصی نقشی کلیدی و اثرگذار را ایفا خواهد کرد، افزود: ایجاد این گفتمان می‌تواند به هم‌افزایی تلاش‌ها و تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی کمک کند، تا در نهایت به رشد پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ادامه داد: هرجایی که بخش خصوصی محکم و هدفمند در صحنه وارد شده، موفق بوده است و این بخش باید مطالبه‌گری جدی در حوزه تولید ثروت داشته باشد.

وی اضافه کرد: اصلی‌ترین دغدغه وزارت صنعت، صادرات است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود، وزارتخانه تمام تلاش خود را به منظور افزایش حجم صادرات و بهبود کیفیت کالاهای صادر شده به کار گرفته است، توجه به صادرات نه تنها می‌تواند به تقویت تولید ملی کمک کند، بلکه به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز منجر خواهد شد.

عاملی خاطرنشان کرد: برای تحقق توسعه پایدار، باید حداقل رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال آینده بالای هشت درصد برسد، این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مرتبط است تا با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، به تحقق این رشد دست یابیم.

وی اضافه کرد: تلاش‌های زیادی در راستای سقف بهینه‌سازی ارزی صورت گرفته و با دستور وزیر صنعت، این مهم به زودی حل و صنعتگران می‌توانند ثبت سفارش خود را انجام دهند.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به اینکه برنامه‌ها در کشور باید بر اساس تولید ثروت شکل بگیرد و همه باید افزایش تولید ناخالص ملی را به عنوان یک هدف مشترک را دنبال کنند و تمامی نهادها و افراد باید برای تولید ثروت در کشور تلاش کنند، تاکید کرد: اولویت اصلی کشورهای توسعه‌یافته، تولید ثروت است و پس از آن به مسائل دیگر توجه می‌ کنند، این رویکرد نمایانگر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تمرکز بر ایجاد بسترهای مناسب است.

وی بیان کرد: قوام اجتماعی منوط به تولید است و اگر تولید دچار رکود شود یا به مسیر نادرست برود، هماهنگی اجتماعی و قوام اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد، این مهم نشان‌دهنده‌ ارتباط عمیق بین وضعیت تولید و سلامت اجتماعی است و می‌طلبد که همه نهادها برای جلوگیری از رکود تولید و ارتقای آن به همکاری بپردازند تا ثبات و انسجام اجتماعی حفظ شود.

عاملی با بیان اینکه، اقتصاد دغدغه اصلی ملت و کشور است، گفت: گرفتاری اصلی ملت ما مساله اقتصادی بوده که به واسطه تورم ایجاد شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت صنعت صنعتگران واحدهای صنعتی ثبت سفارش صادرات خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش ۲۰ درصدی صادرات ایران به کشور‌های همسایه
عبور صادرات کشور از مرز ۴۵ میلیارد دلار
وزارت‌صمت موافق کاهش تعرفه‌ها به نفع تولیدکنندگان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۳ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZlS
tabnak.ir/005ZlS