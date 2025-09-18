فرارو- کاهش مصرف کافئین تنها باعث انرژی گرفتن شما در طول روز نمی شود، بلکه ممکن است روی خواب هایی که می بینید هم تاثیر بگذارد. بسیاری از افراد گزارش می کنند که تنها چند شب پس از کاهش مصرف کافئین خواب هایشان رنگ و بوی دیگری گرفته است. اما آیا این تجربه صرفاً تصادفی است یا یک دلیل علمی پشت آن نهفته است؟

کافئین چگونه خواب را تحت تاثیر قرار می دهد؟



به گزارش تابناک به نقل از فرارو، کافئین مغز را هوشیار نگه می‌دارد؛ این ماده با مسدود کردن آدنوزین ( ماده شیمیایی که باعث خواب‌آلودگی می‌شود) از خستگی ما جلوگیری می‌کند. آدنوزین در طول روز در مغز تجمع می‌یابد و با غروب موجب خواب‌آلودگی می‌شود. زمانی که می‌خوابیم، این ماده از بین می‌رود و صبح با انرژی بیدار می‌شویم تا چرخه طبیعی خواب و بیداری دوباره آغاز شود.

کافئین مانع از ارسال سیگنال آدنوزین می‌شود، بنابراین در حالی که آدنوزین هنوز وجود دارد، خواب‌آلودگی احساس نمی‌شود. همین موضوع باعث می‌شود پس از تمام شدن اثر کافئین، حس خستگی و خواب‌آلودگی شدیدی را تجربه کنیم. پدیده ای که به آن « Crash کافئین» گفته می شود. نیمه‌عمر کافئین بین سه تا شش ساعت است، یعنی نیمی از کافئین هنوز پس از این مدت در بدن فعال است و روی آدنوزین تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، مصرف کافئین در عصر می‌تواند خواب شبانه را مختل کند.

کاهش کافئین و ظهور رویاهای زنده



تاکنون تحقیقات کمی درباره تأثیر کاهش کافئین بر کیفیت خواب انجام شده است، اما می‌دانیم که کیفیت خوابیدن و رویاهایی که می بینیم، با یکدیگر رابطه نزدیکی دارند. وقتی مصرف کافئین کاهش می‌یابد، بدن فرصت پیدا می‌کند تا کمبود خواب و مراحل از دست رفته REM را جبران کند و رویاهای بیشتری ببیند. REM مرحله ای از خواب است که در آن مغز بسیار فعال است، بدن آرام و بی‌حرکت باقی می‌ماند و بیشتر رویاها در این مرحله شکل می‌گیرند. افزایش زمان REM، فرصت بیشتری برای رویا دیدن و به خاطر سپردن آن‌ها ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است که این پدیده در همه یکسان نیست و ممکن است تنها چند روز یا چند هفته ادامه پیدا کند.

همه چیز به زمان‌بندی مصرف کافئین بستگی دارد



کافئین فقط در قهوه یا نوشابه‌های انرژی‌زا یافت نمی‌شود؛ شکلات، چای، مکمل‌های پیش از تمرین و حتی برخی داروها هم حاوی کافئین هستند. کافئین فواید زیادی دارد؛ از جمله تقویت عملکرد شناختی و کاهش ریسک افسردگی و برخی بیماری‌های عصبی مانند پارکینسون. قهوه منبع ویتامین‌های گروه B و آنتی‌اکسیدان است که بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم به شمار می‌روند.

اگر نمی‌خواهید کافئین را به‌طور کامل حذف کنید اما به دنبال بهبود خواب هستید، باید آن را در زمان مناسبی مصرف کنید. بهتر است حداقل هشت ساعت قبل از خواب از مصرف کافئین خودداری کنید و از دوزهای سنگین در ۱۲ ساعت قبل از خواب پرهیز کنید. این کار از مختل شدن خواب شبانه جلوگیری می کند.