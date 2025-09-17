به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس اعلام اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک و پیرو گزارش آزمون اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، فرآورده «بیبیاسلیپ» (نوعی مکمل گیاهی خوراکی برای بهبود خواب کودکان و تسکین استرس و اضطراب است) با سری ساخت ۲۴۸۵۰۳ متعلق به شرکت آرشام دارو آریا به دلیل عدم انطباق در درصد اتانول و محصول ژل رویال – عصاره اسپیرولینا (۲ مکمل طبیعی که به دلیل ترکیبات زیستفعال و خواص آنتیاکسیدانی، توجه بسیاری از ورزشکاران و محققان را جلب کردهاند) با نام تجاری ZHICK به علت جعلی بودن پروانه ساخت و غیرمجاز بودن، مشمول جمعآوری و فراخوان فوری شدند.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و مناطق آزاد موظف شدند به قید فوریت نسبت به جمعآوری این فرآوردهها اقدام و مستندات مربوطه را به این سازمان ارسال کنند.
همچنین از مردم خواسته شده است تا در صورت مشاهده این محصولات در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو اطلاع دهند.
