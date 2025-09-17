En
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مالی سایه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که افراد و نهادهایی که در هماهنگی انتقال وجوه حاصل از فروش نفت ایران نقش داشته‌اند، مورد هدف قرار داده‌ است.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مالی سایه ایران

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد و نهادهایی که به گفته واشنگتن در تأمین مالی نیروهای نظامی ایران نقش دارند، وضع کرده‌است.  

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ رویترز، این تحریم‌ها افرادی در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را مورد هدف قرارمی‌ دهند. 

در این بیانیه ادعا شده است که این افراد و نهادها درهماهنگی انتقال وجوه، بویژه درآمد حاصل از فروش نفت ایران، نقش داشته‌اند، و به تغذیه مالی ارتش ایران، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کمک می کردند.

خزانه داری آمریکا در این بیانیه مدعی شده است: «شبکه‌های بانکداری سایه ایران، که توسط تسهیل‌کنندگان مالی غیرقانونی و معتمد اداره می‌شوند، از نظام مالی بین‌المللی سواستفاده کرده و با شست‌وشوی پول از طریق شرکت‌های صوری خارجی و ارزهای دیجیتال، از تحریم‌ها فرار می‌کنند.» 

تحریم‌های آمریکا، افراد و شرکت‌های آمریکایی را از هرگونه معامله تجاری با افراد و نهادهای مورد هدف منع می‌کند.  

در ببانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا از دو تبعه ایرانی به نام‌های علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند، به عنوان تسهیل کننده خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال ناشی از فروش نفت ایران نام برده شده است.

تحریم‌های تازه یک روز پس از آن وضع شده‌اند که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان سفر خود به اسرائیل، تاکید کرد که آمریکا «تا زمانی که ایران مسیر خود را تغییر ندهد»، از سیاست «فشار حداکثری» دست نخواهد کشید. 

 

