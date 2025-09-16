En
کارکنان ادارات سه شهر خوزستان دورکار شدند

در پی تشدید آلودگی هوا و تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، فعالیت ادارات در برخی شهرستان‌ها در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با تغییراتی همراه خواهد بود.
کارکنان ادارات سه شهر خوزستان دورکار شدند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، با توجه به افزایش آلودگی هوا در استان خوزستان و بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، فعالیت ادارات در شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان و حمیدیه در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد.

همچنین ساعت آغاز فعالیت ادارات در اهواز، کارون و باوی با تأخیر همراه بوده و از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهد شد. این تصمیم با هدف کاهش مواجهه کارکنان با شرایط ناسالم جوی اتخاذ شده است.

در همین راستا، فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در شهرستان‌های مشمول دورکاری، بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها تنظیم خواهد شد.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدماتی و واحدهای نوبت‌کاری از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این تغییرات در راستای حفظ سلامت عمومی و کاهش اثرات آلودگی هوا بر کارکنان و شهروندان اتخاذ شده و تا بهبود شرایط جوی ادامه خواهد داشت.

