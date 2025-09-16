En
حضور کمرنگ شهرهای ایران در جمع گرمترین نقاط جهان

با نزدیک شدن به فصل پاییز، دمای هوا در کشور پایین آمده و در روز سه شنبه (۲۵ شهریور) گرمترین نقطه ایران در جهان در رده ششم قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، در این روز سه شهر استان خوزستان در جمع گرمترین نقاط جهان قرار گرفتند. اهواز با دمای ۴۴ درجه سانیتگراد بالای صفر در رده ششم قرار گرفت. همچنین آبادان با دمای ۴۳.۶ درجه سانتیگراد بالای صفر در رده هشتم و امیدیه با دمای ۴۳.۴ درجه سانتیگراد بالای صفر در رده دوازدهم قرار گرفتند. یک روز پیش از این، دمای هوا در اهواز ۴۳.۴ درجه بالای صفر، امیدیه ۴۳.۲ درجه بالای صفر و آبادان ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر بود.

البته در هفته های گذشته معمولا ۵ شهر خوزستان در فهرست ۱۵ نقطه گرم جهان قرار داشتند و به نظر می رسد رفته رفته حضور شهرهای ایران در این فهرست کمرنگ تر شود.

در روز سه شنبه یک شهر در عربستان با دمای ۴۶.۶ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط جهان شناخته شد.

