۲/۵ میلیارد یورو برای تیم‌های لیگ قهرمانان اروپا

یوفا چه مبلغی را بین تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا توزیع می‌کند؟ این سوالی است که پاسخ به آن، رقمی نجومی را پیش‎‌روی مخاطبان قرار می‌دهد. نشانه‌ای از اینکه فوتبال در اروپا چه صنعت پول‌سازی است.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۷۱
343 بازدید

۲/۵ میلیارد یورو برای تیم‌های لیگ قهرمانان اروپا

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) اعلام کرد که در فصل جدید لیگ قهرمانان، مبلغی معادل ۲.۴۷ میلیارد یورو میان ۳۶ تیم حاضر در رقابت‌ها توزیع خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی ، این پاداش‌ها بر اساس سه معیار اصلی شامل حضور در مسابقات، نتایج کسب‌شده و شاخص موسوم به «ستون ارزش» تقسیم می‌شود.

لیگ قهرمانان اروپا که از فصل گذشته با فرمت تازه برگزار می‌شود، دیگر شامل گروه‌های چهارتیمی نیست و تیم‌ها در قالب یک فاز لیگ، مقابل یکدیگر امتیاز جمع می‌کنند. این تغییر ساختار باعث شده تا درآمد باشگاه‌ها نسبت به فرمت قبلی حدود ۲۱ درصد افزایش یابد و سهم بیشتری از حق پخش و پاداش‌ها به آن‌ها برسد.

طبق اعلام یوفا، هر تیم صرفاً برای حضور در این رقابت‌ها ۱۸.۶ میلیون یورو دریافت می‌کند؛ رقمی که در مقایسه با دوره قبل سه میلیون یورو بیشتر است. علاوه بر این، نتایج بازی‌ها هم تأثیر مستقیمی بر درآمد باشگاه‌ها دارد. به طور مشخص، پیروزی در هر مسابقه ۲.۱ میلیون یورو ارزش دارد و تساوی نیز ۷۰۰ هزار یورو برای هر تیم به همراه خواهد داشت.

در پایان مرحله لیگ، جایگاه نهایی تیم‌ها نیز تعیین‌کننده میزان پاداش خواهد بود؛ به‌طوری‌که جوایز از ۷۰۰ هزار یورو برای رتبه‌های پایین‌تر تا ۱۰ میلیون یورو برای صدرنشینان متغیر است. با صعود به مراحل حذفی از جمله یک‌هشتم، یک‌چهارم و نیمه‌نهایی، مبالغ بیشتری نیز به حساب باشگاه‌ها واریز می‌شود.

این ساختار جدید نشان می‌دهد که لیگ قهرمانان اروپا نه تنها میدان اصلی رقابت ورزشی، بلکه یکی از پرمنفعت‌ترین بسترهای اقتصادی برای باشگاه‌های قاره سبز به شمار می‌آید.

لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بارسلونا یوفا
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای حصر و رفع حصر آیت الله منتظری؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۳ - تونس یک/ کامبک شاگردان پیاتزا
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
