به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مستند معمای قدم ها که کارگردانی، نویسندگی و تهیه آن به عهده مهدی خلیلی و تولید موسسه جنگ نرم شباب است، با محوریت بررسی علمی و تحلیلی پدیده عظیم پیادهروی اربعین خود را برای اکران در نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت آماده می کند و بهتازگی پوستر و لوگوی آن رونمایی شده است.
لوگوی این اثر با الهام از فضای رازآلود و چندلایه پدیده اربعین طراحی شده و به گفته دستاندرکاران آن تلاش دارد همزمان مفاهیم علم، حرکت و رازآلودگی را در قالبی سینمایی بازنمایی کند. پوستر رسمی اینمستند نیز با نگاهی سینمایی و متفاوت، تصویری تازه از اربعین را پیش روی مخاطب قرار میدهد؛ تصویری که در راستای هدف اصلی مستند یعنی ارائه روایتی غیرکلیشهای و پژوهشمحور شکل گرفته است.
مستند «معمای قدمها» قرار است با بهرهگیری از گفتوگو با جامعهشناسان، روانشناسان، پژوهشگران حوزه اربعین و رهبران ادیان توحیدی و نیز با استفاده از تصاویر تولیدی و سینمایی، تحلیلی نو از چرایی و چگونگی این پدیده جهانی ارائه کند.
مستند معمای قدم ها که محصولی از موسسه جنگ نرم شباب است، در حال حاضر خود را برای اکران در نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت آماده می کند.
عوامل تولید این مستند عبارتاند از:
واحد دوربین و تصویر: امیرحسین عابدی و ملیکا خلیلی
تحقیقات و پژوهش: حامد ایزدپناه، امیرحسین عابدی، مهدی خلیلی
دستیاران تحقیق: حانیه یاوری و فاطمه برزویی
راوی: وحید عالم
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید