En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوستر و لوگوی مستند «معمای قدم‌ها» منتشر شد

پوستر و لوگوی رسمی مستند سینمایی «معمای قدم‌ها» با کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی مهدی خلیلی منتشر شد
کد خبر: ۱۳۲۸۸۴۰
| |
328 بازدید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مستند معمای قدم ها که کارگردانی، نویسندگی و تهیه آن به عهده مهدی خلیلی و تولید موسسه جنگ نرم شباب است، با محوریت بررسی علمی و تحلیلی پدیده عظیم پیاده‌روی اربعین خود را برای اکران در نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت آماده می کند و به‌تازگی پوستر و لوگوی آن‌ رونمایی شده است. 

لوگوی این اثر با الهام از فضای رازآلود و چندلایه پدیده اربعین طراحی شده و به گفته دست‌اندرکاران آن تلاش دارد هم‌زمان مفاهیم علم، حرکت و رازآلودگی را در قالبی سینمایی بازنمایی کند. پوستر رسمی این‌مستند نیز با نگاهی سینمایی و متفاوت، تصویری تازه از اربعین را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد؛ تصویری که در راستای هدف اصلی مستند یعنی ارائه روایتی غیرکلیشه‌ای و پژوهش‌محور شکل گرفته است.

مستند «معمای قدم‌ها» قرار است با بهره‌گیری از گفت‌وگو با جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، پژوهشگران حوزه اربعین و رهبران ادیان توحیدی و نیز با استفاده از تصاویر تولیدی و سینمایی، تحلیلی نو از چرایی و چگونگی این پدیده جهانی ارائه کند.

مستند معمای قدم ها که محصولی از موسسه جنگ نرم شباب است، در حال حاضر خود را برای اکران در نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت آماده می کند.

پوستر و لوگوی مستند «معمای قدم‌ها» منتشر شد

عوامل تولید این مستند عبارت‌اند از:

واحد دوربین و تصویر: امیرحسین عابدی و ملیکا خلیلی

تحقیقات و پژوهش: حامد ایزدپناه، امیرحسین عابدی، مهدی خلیلی

دستیاران تحقیق: حانیه یاوری و فاطمه برزویی

راوی: وحید عالم

اشتراک گذاری
برچسب ها
مستند اربعین جنگ نرم جامعه شناسی فیلم مستند مستندسازی
والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۳ - تونس یک/ کامبک شاگردان پیاتزا
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
احتمال حمله نظامی قطر به اسرائیل کم است/ دیدگاه اعراب متحد غرب به «جبهه مقاومت» نزدیک شده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز تولید مستند سینمایی «معمای قدم‌ها» درباره اربعین
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۷ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۲ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zgu
tabnak.ir/005Zgu