En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی در تهران

پرونده مرد شرور که در پوشش مأمور یکی از سازمان‌های خدماتی به ۳۷ پسربچه تجاوز کرده بود برای رسیدگی از جنبه اتهام افساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب رفت.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۰۲
| |
961 بازدید
|
۱
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی در تهران

رسیدگی به پرونده مرد شرور متجاوز به کودکان از اواخر سال گذشته و به دنبال ناپدید شدن پسر ۴ ساله‌ای آغاز شد. گرچه پسرک چند ساعت بعد حوالی خانه‌شان پیدا شد، اما حال وخیم او نشان می‌داد که به او تعرض شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، با گزارش این خبر، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در ادامه بررسی‌ها با شکایت دیگری مواجه شدند که این‌بار دو برادر ۲ و ۸ساله ناپدید شده بودند و بدن نیمه‌جان آنها ساعاتی بعد در کنار خیابان و نزدیکی خانه‌شان پیدا شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
متجاوز پسربچه مرد شرور تعرض متجاوز سریالی
والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۳ - تونس یک/ کامبک شاگردان پیاتزا
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
احتمال حمله نظامی قطر به اسرائیل کم است/ دیدگاه اعراب متحد غرب به «جبهه مقاومت» نزدیک شده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظات اعدام قاتل متجاوز به یک کودک +18
اعترافات وحشتناک متجاوز سریالی کودکان پایتخت
تنها اشتباه مرگبار خفاش شب تهران چه بود؟
فیلم تلخ از تشییع جنازه ایلیا کودک گیلانی
اعدام شکارچی زنان متوقف شد
اعلام سرنوشت سه ورزشکار متهم به تجاوز در کره
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
0
پاسخ
این ملعون باید از چهار طرف کشیده بشه تا با پاره شدن بند بند جسم ناپاکش بمیره .
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۴ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۰ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZgI
tabnak.ir/005ZgI