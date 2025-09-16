۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی در تهران

رسیدگی به پرونده مرد شرور متجاوز به کودکان از اواخر سال گذشته و به دنبال ناپدید شدن پسر ۴ سالهای آغاز شد. گرچه پسرک چند ساعت بعد حوالی خانهشان پیدا شد، اما حال وخیم او نشان میداد که به او تعرض شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایران، با گزارش این خبر، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در ادامه بررسیها با شکایت دیگری مواجه شدند که اینبار دو برادر ۲ و ۸ساله ناپدید شده بودند و بدن نیمهجان آنها ساعاتی بعد در کنار خیابان و نزدیکی خانهشان پیدا شد.
