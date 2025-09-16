در حالی‌که همه منتظر دوشنبه شب و اعلام برنده توپ طلا هستند، یک شرکت متخصص در داده‌کاوی با استفاده از هوش مصنوعی، عثمان دمبله را به عنوان شانس اصلی کسب توپ طلای ۲۰۲۵ معرفی کرده است.

روزنامه فرانسوی لو پاریزین در گزارشی اختصاصی اعلام کرد یک شرکت داده‌محور با الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، برنده احتمالی توپ طلای ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده است: عثمان دمبله، ستاره پاری‌سن‌ژرمن.

طبق تحلیل این مدل، دمبله با شانس ۷۲ درصد در صدر فهرست قرار دارد و فاصله قابل توجهی با رقبا دارد. پشت سر او لامین یامال، پدیده بارسلونا، با شانس ۵۶ درصد ایستاده و دیگر نام‌ها شامل ویتینیا (۴۰ درصد)، محمد صلاح (۳۹ درصد) و رافینیا (۳۳ درصد) هستند.

ژولین لگاوره، مشاور داده‌های ورزشی شرکت Avisia، توضیح داد که این پیش‌بینی حاصل ریاضیات و احتمالات است و نه گوی بلورین. مدل یادگیری ماشینی آن‌ها با پایگاه‌های عظیم داده تغذیه شده و شاخص‌های تیمی و فردی بازیکنان، از جمله قهرمانی‌های ملی، لیگ قهرمانان، جوایز فردی و شاخص اختصاصی Avisia Player Index را بررسی کرده است.

این بانک اطلاعاتی در هفت سال گذشته بیش از ۵۰ هزار بازیکن از ۶۱ لیگ اروپایی در ۲۸ کشور را تحلیل کرده و عملکردهایی مثل توانایی نفوذ، ایجاد خطر و برهم‌زدن تعادل دفاعی حریف اهمیت ویژه‌ای در الگوریتم داشته است. نکته جالب این است که همین هوش مصنوعی در ماه مه گذشته، شانس پیروزی پاری‌سن‌ژرمن در فینال لیگ قهرمانان را ۶۲.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود که درست از آب درآمد.

شرکت Avisia پیش‌تر در زمینه مسابقه دختر شایسته فرانسه نیز موفق عمل کرده و در شش دوره اخیر، دو بار برنده نهایی را درست پیش‌بینی کرده و در باقی موارد حداقل سه نفر برتر را درست تشخیص داده بود.

اکنون همه نگاه‌ها به دوشنبه شب دوخته شده است. آیا الگوریتم‌ها امسال هم درست می‌گویند و عثمان دمبله فاتح توپ طلا خواهد شد یا باید منتظر شگفتی باشیم؟