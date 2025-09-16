برخورد با خودروهای دودزا ادامه دارد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آلودگی هوا و سهم بالای خودروهای فرسوده و دودزا در تشدید این بحران، همچنان یکی از معضلات کلانشهر تهران است. پلیس راهور تهران بزرگ طی ماههای اخیر طرحهای نظارتی ویژهای را برای شناسایی و برخورد با خودروهای آلاینده در سطح پایتخت به اجرا گذاشته است؛ طرحی که تنها در ۲۱ روز از شهریورماه، به جریمه بیش از ۲۳ هزار وسیله نقلیه انجامید.
بر اساس آمار ارائهشده روز گذشته، دوشنبه، از سوی سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، حدود ۱۵ هزار فقره از این تخلفات مربوط به نقص فنی خودروها، ۶ هزار خودرو بهعلت نداشتن معاینه فنی معتبر و ۲ هزار وسیله نقلیه نیز بهدلیل تردد با وضعیت دودزا اعمال قانون شدهاند.
سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برخورد با خودروهای دودزا اظهار کرد: تعداد خودروهای فرسوده در حال افزایش است و همین امر باعث شده که آمار خودروهای دودزا کاهش محسوسی نداشته باشد.
وی گفت: سن بالای ناوگان حملونقل موجب میشود خرابیها و ایرادات فنی خودروها بیشتر شود و از آنجا که روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز بهطور کامل اجرا نشده است، هر سال به تعداد این خودروها اضافه میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید