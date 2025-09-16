این روزنامه صهیونیستی در گزارشی نوشت: برخی نقاطی که توسط موشکهای ایرانی هدف گرفته شدند، از سوی دولت نتانیاهو اعلام نشدهاند و برخی پژوهشگران با استفاده از تصاویر ماهوارهای آنها را افشا کردهاند. از آغاز تا پایان جنگ، ایران در مجموع حدود ۵۳۰ موشک بالستیک را در ۴۲ موج شلیک کرد.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ دو پژوهشگر آمریکایی، «کوری شار» و «جایمن فان دن هوک» که در تحلیل تصاویر ماهوارهای مناطق جنگی تخصص دارند، ۱۰ محل اصابت دیگر را که پیشتر اعلام نشده بود، شناسایی کردند. یک منبع نظامی تأیید کرده که موشک ایرانی واقعاً به محل تعیینشده توسط این دو پژوهشگر اصابت کرده است.
۳۰ فروند از موشکها دارای کلاهکهای انفجاری با صدها کیلوگرم مواد منفجره بودند که به شهرهای تلآویو، حیفا، هرتسلیا/ رمات هشارون، رماتگان، بئرالسبع، پتاحتیکوا، رحووت، باتیام، حولون، طمره، ریشون لتسیون، نس تسیونا، بنیبراک و زبدئیل اصابت کردند. سه موشک دیگر مجهز به کلاهکهای خوشهای بودند که هر کدام تعداد زیادی بمب کوچک با سرهای انفجاری تا ۷ کیلوگرم را رها کردند. یکی از این خوشهها در بئرالسبع، دیگری در ریشون لتسیون و سومی در چندین شهرک از جمله حولون، آزور، سبیون، باتیام و اور یهودا پراکنده شد.
پدافند اسرائیل در این جنگ ۸ برابر تولید سالانه، موشک تاد شلیک شد. در حملات ایران، پنج پایگاه نظامی و راداری، مؤسسه فناوری وایزمن، پالایشگاه «بازان» و نیروگاه برق اشدود، متحمل خسارتهای سنگین شدند. مجموع خسارت تخریب حداقل ۳میلیارد دلار برآورد میشود. همچنین ۴۱هزار پرونده درخواست خسارت تشکیل شده است.
براساس گزارش شهرداریها، ۴۷۸ ساختمان در تلآویو، ۶۴ ساختمان در حیفا، ۱۲۴ ساختمان در رحووت، ۲۰۰ ساختمان در ریشون لتسیون آسیب شدید دیدند. دو آزمایشگاه مؤسسه وایزمن کاملاً نابود شد؛ حدود ۶۰۰ میلیون دلار خسارت دارد.
در همین حال، شبکه ۱۳ تلیزیون اسرائیل، بخشی از پروتکلهای جنگ علیه ایران را فاش کرد که شامل سخنانی است که در طول جلسات سران اسرائیل در زمان جنگ و قبل از آن عنوان شده است. مقام ارشد نظامی بیست ساعت پیش از آغاز حمله توضیح میدهد که هدف، ایجاد شرایطی برای جلوگیری درازمدت از هستهایشدن ایران و بهبود موازنه راهبردی اسرائیل است. او تأکید میکند که تهران بهعنوان مرکز ثقل ایران باید از جهات گوناگون هدف قرار گیرد.
مقام ارشد نظامی میگوید: «جبهه داخلی اسرائیل در جنگ، ضرباتی دریافت خواهد کرد که هرگز تجربه نکرده است: دهها کلاهک سنگین در بهترین حالت، و دهها تا صدها کلاهک سبک. پس از ضربه نخست، وزرا و مسئولان امنیتی دوباره گرد هم میآیند. آریه درعی میگوید باید مقامات و فرماندهان جایگزین را هم حذف کنیم، مانند کاری که با حزبالله شد؛ حتی ساختمان صداوسیما و پلیس مخفی ایران باید نابود شوند. اسموتریچ میگوید: «باید رهبر را بزنیم». این جمله نشان میدهد هدف پنهان، نه فقط نابودی برنامه هستهای، بلکه ضربه به رژیم و ترور آیتالله بود. دو روز بعد، کابینه کوچک دوباره تشکیل جلسه میدهد. نتانیاهو میگوید: «نابودی فردو و بازدارندگی قوی، اولویت است». او دستور میدهد ذخایر سوخت تهران و مقامات جانشین قرار گیرند.
او به سطح امنیتی دستور میدهد: برای تضعیف رژیم، باید تخلیه محلهها و بخشهای کامل را آغاز کرد. وزیر جنگ کاتص میگوید: هدف تخلیه جمعیت هم عملی است و هم نمادین. باید به زیرساختهای ملی ضربه زد که رهبر را متزلزل کند. هم نتانیاهو و هم وزیر جنگ صریحاً در جلسه محرمانه میگویند: هدف آیتالله است.
روزها میگذرد و پرتابهای ایران شدت میگیرند. جبهه داخلی اسرائیل ضربات سنگینی میخورد. با این حال، فرماندهان همچنان سرسختی نشان میدهند. در روز چهارم جنگ، برخی مقامهای امنیتی خواهان پایان عملیات میشوند. اما نتانیاهو مخالفت میکند: «حرف از پایان جنگ نزنید. چنین چیزی وجود ندارد. این جنگ تا رسیدن به اهداف ادامه خواهد داشت. ما در آستانه پیروزی هستیم. اگر بگوییم اهداف تمام شده، دشمن چه فکری میکند؟ باید ادامه دهیم».
این گزارش تلویزیون اسرائیل در حالی است که نتانیاهو با همه سماجتش، بعد از هفته اول فهمید که ایران قدرتمندانه ایستاده و در حال زدن ضربات کاری به عمق اسرائیل و فرسایش رژیم صهیونیستی است. به همین علت هم از ترامپ خواست تا به فرستادن واسطهها، درخواست آتشبس با ایران را بدهد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید