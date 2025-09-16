En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: حماس گروگان‌ها را از تونل‌ها خارج کرد

رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه مدعی شد که حماس، گروگان‌های صهیونیست را به خارج از تونل‌ها منتقل کرده تا مانع از حملات رژیم صهیونیستی شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۳۲
| |
6 بازدید
ترامپ: حماس گروگان‌ها را از تونل‌ها خارج کرد

«دونالد ترامپ»‌ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه مدعی انتقال گروگان‌های صهیونیست در نوار غزه به خارج از تونل‌های مقاومت شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد: «من همین الان گزارشی خواندم که حماس گروگان‌ها را به بالای زمین منتقل کرده تا از آنها به عنوان سپر انسانی در برابر حمله زمینی اسرائیل استفاده کند».

وی بدون ارائه هیچ مدرکی و بر اساس توهمات خود نوشت: «امیدوارم رهبران حماس متوجه باشند که اگر چنین کاری انجام دهند با چه چیزی روبه‌رو خواهند شد. 

این یک جنایت انسانی است که قبلاً به ندرت دیده‌ایم».رئیس جمهور آمریکا که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها به کوری حاد دچار است، افزود: «نگذارید این اتفاق بیافتد، وگرنه همه چیز خراب می‌شود. فوراً همه گروگان‌ها را آزاد کنید».

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا رژیم صهیونیستی غزه خبر فوری گروگان های اسرائیلی حملات رژیم صهیونیستی
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عقب‌نشینی ترامپ از طرح خود درباره غزه
ترامپ: حماس نمی‌تواند در غزه بماند
ترامپ به اراضی اشغالی سفر می کند!
ترامپ به اسرائیل می‌رود
افشای طرح جدید نتانیاهو و ترامپ برای پساجنگ
نتانیاهو: ترامپ مصمم به اجرای طرح خود در غزه است
معامله کثیف ترامپ: لغو تحریم‌های سوریه در ازای امتیاز به اسرائیل!
ترامپ امتیازاتی به ایران می دهد که قبلا ممکن نبود
ادعای مذاکره پنهان مقامات دولت ترامپ با حماس
موافقت اسرائیل با آتش‌بس ۶۰ روزه در غزه
طرح جدید ترامپ برای فشار بر حماس
طرح جنجالی ترامپ برای اشغال غزه
واکنش «الجولانی» به طرح ترامپ درباره غزه
دستاوردهای سفر هیئت پارلمانی ایران به باکو
ترامپ جنگ غزه را «وحشیانه» خواند
واکنش‌ها به «جنگ نیابتی» آمریکا علیه یمن
بقائی: آمریکا مسئول مستقیم جنایات رژیم صهیونی در غزه است
کمک ۱۸ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل
لغو تحریم‌های علیه شهرک‌نشینان و نهادهای صهیونیستی
واکنش تند حماس به ترامپ:این بار با تابوت برمی گردی!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۵ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۷۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۸۳ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۱ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZfA
tabnak.ir/005ZfA