«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه مدعی انتقال گروگانهای صهیونیست در نوار غزه به خارج از تونلهای مقاومت شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد: «من همین الان گزارشی خواندم که حماس گروگانها را به بالای زمین منتقل کرده تا از آنها به عنوان سپر انسانی در برابر حمله زمینی اسرائیل استفاده کند».
وی بدون ارائه هیچ مدرکی و بر اساس توهمات خود نوشت: «امیدوارم رهبران حماس متوجه باشند که اگر چنین کاری انجام دهند با چه چیزی روبهرو خواهند شد.
این یک جنایت انسانی است که قبلاً به ندرت دیدهایم».رئیس جمهور آمریکا که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسلکشی فلسطینیها به کوری حاد دچار است، افزود: «نگذارید این اتفاق بیافتد، وگرنه همه چیز خراب میشود. فوراً همه گروگانها را آزاد کنید».
