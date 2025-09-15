En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کشورهای منطقه به شکل ملموس تهدید اسرائیل را حس کرده‌اند

اتفاق نظر  بی‌سابقه در میان کشور‌های اسلامی و منطقه

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای اسلامی و منطقه به شکل ملموس تهدید رژیم اسرائیل را حس کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۰۳
| |
3 بازدید
اتفاق نظر  بی‌سابقه در میان کشور‌های اسلامی و منطقه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی در دوحه در ارتباط مباحث مطرح شده در این اجلاس گفت :الان یک اتفاق نظر  بی سابقه ای در بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه به وجود آمده که به شکل ملموس تهدید رژیم اسرائیل را حس کرده اند، حرفی که سال ها جمهوری اسلامی ایران می‌زد و نسبت به تهدید اسرائیل انذار می‌داد، خیلی ملموس شده و همه متوجه شده اند.

 وی در همین ارتباط افزود: این مسئله باعث شده که نوع بحث ها نسبت به گذشته فرق کرده و بحث های عملیاتی تر صورت گرفت.

براساس این گزارش اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی امروز در دوحه  برگزار شد.

این اجلاس در پی حملات هفته گذشته رژیم صهیونیستی به محل جلسه سران حماس در قطر برگزار شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه قطر سازمان همکاری اسلامی اسرائیل خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: دیدار رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان در دوحه
هشدار صریح پزشکیان به کشورهای عربی
عکس | دیدار پزشکیان با امیر قطر
رئیس‌جمهور لبنان خواستار صلح با اسرائیل شد!
نتانیاهو: حملهٔ ما به دوحه موفق بود!
عکس | دیدار ولیعهد عربستان با پزشکیان
پزشکیان: هیچ کشور اسلامی از تجاوز رژیم اسرائیل در امان نیست
عکس: دیدار پزشکیان و جوزف عون، رئیس جمهور لبنان
بقائی: مهار نکردن اسرائیل، تکرار حملات در منطقه را در پی دارد
جزئیات گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه قطر
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۸۳ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zeh
tabnak.ir/005Zeh