مسکو: آماده کمک برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستیم

مدیرعامل روس اتم در نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن استقبال از توافق اخیر ایران و آژانس درباره نحوه همکاری طرفین پس از حملات متجاوزانه ماه ژوئن، گفت که مسکو آماده کمک به هر طریق ممکن به یافتن راهکاری از طریق مذاکرات برای برنامه هسته‌ای ایران است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت روس اتم روز دوشنبه گفت که روسیه آماده است به هر طریق ممکن به پیدا کردن «راهکارهای» مذاکراتی برای برنامه هسته‌ای ایران کمک کند.

بنا بر این گزارش، لیخاچف در شصت‌ونهمین نشست سالانه کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ما معتقدیم که حل‌وفصل مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تنها از طریق گفت‌وگوهای دیپلماتیک امکان‌پذیر است. ما از توافقات حاصل‌شده در ۹ سپتامبر میان تهران و آژانس در زمینه احیا و اجرای پادمان‌های آژانس در ایران استقبال می‌کنیم. این نمونه‌ای عالی از این است که چگونه حتی پیچیده‌ترین مشکلات می‌توانند از طریق گفت‌وگو حل شوند. ما آماده‌ایم که به هر طریق ممکن به پیدا کردن راهکارهای مذاکره‌شده و مبتنی بر قوانین بین‌المللی کمک کنیم.

مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری عمان درباره شیوه محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و موضوع لغو تحریم‌ها با وقوع حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران متوقف شد.

آمریکا که به اطلاع و حمایت کامل از این تجاوزگری در میانه گفت‌وگوهای دیپلماتیک با ایران اذعان کرد، در اول تیرماه با مشارکت مستقیم در این جنگ تاسیسات اتمی ایران در نطنز، اصفهان و فردو را هدف قرار داد. این تاسیسات به طور جدی آسیب دید.

مجلس شورای اسلامی ایران به دلیل عمل نکردن «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حفاظت از تاسیسات اتمی ایران که تحت توافق پادمانی آژانس قرار دارند، همچنین گزارش فنی «جانبدارانه» او درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران همکاری با آژانس را به تعلیق درآورد.

ایران و آژانس در اوایل سپتامبر به توافقی در زمینه نحوه همکاری در پی تحولات اخیر دست یافتند.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران درباره این توافق گفته بود:  این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.

عراقچی گفت: در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.

