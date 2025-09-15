دولت انگلیس هزینه‌های نظامی خود را به سطوحی بی‌سابقه از زمان جنگ سرد در آمادگی برای مقابله با تهدید روسیه افزایش می‌دهد،

به گزارش تابناک به نقل از جماران، روزنامه "آی پیپر" فاش کرد که بریتانیا به دنبال حل بحران کمبود شدید در صنایع نظامی خود از طریق طرحی غیرمعمول است که هدف آن جذب ارتشی از جوانان بزهکار و مجرمان سابقه‌دار و آموزش آنها به عنوان کارگران جوشکار است.

جو دوگان، خبرنگار ارشد این روزنامه، در یک گزارش خبری اختصاصی، اظهار داشت که زندانیان و مجرمان سابقه‌دار می‌توانند به یک برنامه آموزش حرفه‌ای پیشنهادی به مدت ۴ سال بپیوندند تا ۵ هزار فرصت شغلی خالی کارگر جوشکار در بخش دفاع را پر کنند.

دوگان گفت که این در حالی است که دولت هزینه‌های نظامی خود را به سطوحی بی‌سابقه از زمان جنگ سرد در آمادگی برای مقابله با تهدید روسیه افزایش می‌دهد، اما کارشناسان صنعت هشدار می‌دهند که کمبود مهارت‌ها برنامه‌های نظامی را تهدید می‌کند.

وی افزود که این ابتکار توسط اتحادیه صنایع دفاعی بریتانیا با همکاری "اتحادیه فرصت‌های شغلی عادلانه" (FCBA) در مورد ادغام مجرمان سابقه‌دار در کار، با تمرکز بر شهر‌های صنعتی بزرگ مانند گلاسکو، نیوکاسل، بارو-این-فورنس و بلفاست، تدوین شده است.

بر اساس این گزارش، هدف این برنامه پر کردن شکاف در حرفه جوشکاری، به ویژه در حوض‌های ساخت زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی است، جایی که بریتانیا شاهد بزرگ‌ترین پروژه‌های دریایی خود در دهه‌های اخیر است.

"آی پیپر" دریافته است که این پیشنهاد هنوز در دست بررسی توسط مقامات دولتی است و مورد استقبال وزارت دادگستری قرار گرفته است.

این روزنامه ذکر کرد که دولت بریتانیا متعهد شده است هزینه‌های دفاعی را تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، با این آرزو که تا سال ۲۰۳۴ به ۳ درصد برسد.

بزرگ‌ترین چالش در ساخت زیردریایی‌ها و کشتی‌ها نهفته است که از بزرگ‌ترین شکاف در نیروی کار رنج می‌برد

بر اساس گزارش خبری، بزرگ‌ترین چالش در ساخت زیردریایی‌ها و کشتی‌ها نهفته است که از بزرگ‌ترین شکاف در نیروی کار رنج می‌برد.

با این حال، این طرح -همانطور که روزنامه گزارش می‌دهد- محدود به حل کمبود نیروی کار نیست، بلکه به دنبال کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی از لهستان، بلغارستان و فیلیپین نیز هست، در سایه کاهش برنامه‌های آموزش حرفه‌ای در داخل بریتانیا و پیری نیروی کار. قرار است این آزمایش در ابتدا شامل زندانیانی باشد که در رده امنیتی کمترین خطر قرار دارند.

بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی، دولت و بخش صنعت روی بعد اجتماعی و اقتصادی این طرح تکیه کرده‌اند.

تخمین زده می‌شود که حدود ۹.۴ میلیون بریتانیایی در سن کار دارای سابقه کیفری هستند و محروم کردن آنها از بازار کار سالانه بیش از ۱۱.۵ میلیارد پوند استرلینگ (معادل ۱۵.۶ میلیارد دلار) برای اقتصاد هزینه دارد.