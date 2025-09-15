En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طرح عجیب لندن: مجرمان به خدمت صنایع جنگی درمی‌آیند

دولت انگلیس هزینه‌های نظامی خود را به سطوحی بی‌سابقه از زمان جنگ سرد در آمادگی برای مقابله با تهدید روسیه افزایش می‌دهد،
کد خبر: ۱۳۲۸۶۴۶
| |
330 بازدید

طرح عجیب لندن: مجرمان به خدمت صنایع جنگی درمی‌آیند

به گزارش تابناک به نقل از جماران، روزنامه "آی پیپر" فاش کرد که بریتانیا به دنبال حل بحران کمبود شدید در صنایع نظامی خود از طریق طرحی غیرمعمول است که هدف آن جذب ارتشی از جوانان بزهکار و مجرمان سابقه‌دار و آموزش آنها به عنوان کارگران جوشکار است.

جو دوگان، خبرنگار ارشد این روزنامه، در یک گزارش خبری اختصاصی، اظهار داشت که زندانیان و مجرمان سابقه‌دار می‌توانند به یک برنامه آموزش حرفه‌ای پیشنهادی به مدت ۴ سال بپیوندند تا ۵ هزار فرصت شغلی خالی کارگر جوشکار در بخش دفاع را پر کنند.

دوگان گفت که این در حالی است که دولت هزینه‌های نظامی خود را به سطوحی بی‌سابقه از زمان جنگ سرد در آمادگی برای مقابله با تهدید روسیه افزایش می‌دهد، اما کارشناسان صنعت هشدار می‌دهند که کمبود مهارت‌ها برنامه‌های نظامی را تهدید می‌کند.

وی افزود که این ابتکار توسط اتحادیه صنایع دفاعی بریتانیا با همکاری "اتحادیه فرصت‌های شغلی عادلانه" (FCBA) در مورد ادغام مجرمان سابقه‌دار در کار، با تمرکز بر شهر‌های صنعتی بزرگ مانند گلاسکو، نیوکاسل، بارو-این-فورنس و بلفاست، تدوین شده است.

بر اساس این گزارش، هدف این برنامه پر کردن شکاف در حرفه جوشکاری، به ویژه در حوض‌های ساخت زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی است، جایی که بریتانیا شاهد بزرگ‌ترین پروژه‌های دریایی خود در دهه‌های اخیر است.

"آی پیپر" دریافته است که این پیشنهاد هنوز در دست بررسی توسط مقامات دولتی است و مورد استقبال وزارت دادگستری قرار گرفته است.

این روزنامه ذکر کرد که دولت بریتانیا متعهد شده است هزینه‌های دفاعی را تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، با این آرزو که تا سال ۲۰۳۴ به ۳ درصد برسد.

بزرگ‌ترین چالش در ساخت زیردریایی‌ها و کشتی‌ها نهفته است که از بزرگ‌ترین شکاف در نیروی کار رنج می‌برد

بر اساس گزارش خبری، بزرگ‌ترین چالش در ساخت زیردریایی‌ها و کشتی‌ها نهفته است که از بزرگ‌ترین شکاف در نیروی کار رنج می‌برد.

با این حال، این طرح -همانطور که روزنامه گزارش می‌دهد- محدود به حل کمبود نیروی کار نیست، بلکه به دنبال کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی از لهستان، بلغارستان و فیلیپین نیز هست، در سایه کاهش برنامه‌های آموزش حرفه‌ای در داخل بریتانیا و پیری نیروی کار. قرار است این آزمایش در ابتدا شامل زندانیانی باشد که در رده امنیتی کمترین خطر قرار دارند.

بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی، دولت و بخش صنعت روی بعد اجتماعی و اقتصادی این طرح تکیه کرده‌اند.

تخمین زده می‌شود که حدود ۹.۴ میلیون بریتانیایی در سن کار دارای سابقه کیفری هستند و محروم کردن آنها از بازار کار سالانه بیش از ۱۱.۵ میلیارد پوند استرلینگ (معادل ۱۵.۶ میلیارد دلار) برای اقتصاد هزینه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دولت انگلیس هزینه نظامی جنگ سرد روسیه
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظه پرتاب شلیک موشک هایپرسونیک زیرکون
خروج مشکوک و مرگبار دو قطار از ریل در روسیه
هشدار جدی ترامپ به نتانیاهو درباره قطر
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zdm
tabnak.ir/005Zdm