در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

در سازمان ملل سکوت نکنید؛ جهان باید بداند ایران قربانی دیپلماسی‌ستیزی شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در مقایسه با سال‌های گذشته کاملا متفاوت است، گفت: در جهانی که مذاکره به سخره گرفته شده و طرف‌های قانون‌شکن حتی از اعلام صریح حمله به دیگران ابا ندارند، انتظار می‌رود مواضع ایران در سازمان ملل با صراحت، شفافیت و با هدف افشای رویه‌های خطرناک کنونی بیان شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۲۵
870 بازدید

سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به سفر قریب‌الوقوع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به نیویورک برای حضور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: حضور در این اجلاس با سال‌های گذشته تفاوت چشم‌گیری دارد. اتفاقاتی در عرصه بین‌المللی رخ داده که برخی از آنها سابقه تاریخی نداشته و به شکل مستقیم امنیت جهانی و قواعد بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: قواعد و موازینی که طی سالیان سال در سازمان ملل تعریف شده بود و کشورهای مختلف خود را ملزم به رعایت آن می‌دانستند، در سال‌های اخیر به‌ شدت مورد هجمه قرار گرفته و در آستانه فروپاشی قرار دارند.

ولایتمدار با اشاره به رویکردهای دوگانه غرب در قبال حقوق بشر و قانون بین‌الملل گفت: امروز حتی سنگر دموکراسی نیز از مفهوم تهی شده و صدای انسان‌های آگاه و دلسوز که مطالبه‌ای واحد در سراسر جهان دارند، نادیده گرفته می‌شود. سلاح نجات‌دهنده ملت‌ها، یعنی گفت‌وگو و مذاکره نیز از اعتبار افتاده است؛ مذاکره را به سخره گرفته‌اند و مذاکره‌کننده را مورد هدف قرار می‌دهند، و حتی ابایی از اعتراف به این اقدامات ندارند.

وی تصریح کرد: در یک سال اخیر، اتفاقات بزرگی رخ داده که باید در سازمان ملل با صراحت به آن پرداخته شود؛ این تحولات نه فقط برای ایران، بلکه برای جامعه جهانی یک "مصیبت عظما" است که در صورت نادیده‌گرفتن، به رویه‌ای خطرناک تبدیل خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آگاهی عمومی نسبت به گذشته افزایش یافته، افزود: هژمونی رسانه‌ای و سیاسی غرب دیگر نمی‌تواند حقیقت را وارونه جلوه دهد. امروز ملت‌ها بیش از هر زمان دیگری واقعیت‌ها را درک می‌کنند. باید از این فرصت برای بیان روشن مواضع استفاده شود.

وی در پایان تأکید کرد: این موضوع قطعا در دستور کار رئیس‌جمهور قرار دارد. مجلس، کمیسیون امنیت ملی، وزارت خارجه، و حتی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حال آماده‌سازی محتوای دقیق برای حضور مؤثر و تأثیرگذار در سازمان ملل هستند تا جمهوری اسلامی ایران، صدای ملت‌ها باشد و در تبیین واقعیت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

به گزارش تابناک، «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد یکی از ۶ رکن این نهاد بین‌المللی است که هشتادمین دوره آن با حضور سران و هیئت‌هایی از ۱۹۳ عضو سازمان ملل و با شعار «با همدیگر بهتر: ۸۰ سال و بیشتر از آن برای صلح، توسعه و حقوق بشر» از یکم تا هفتم مهرماه سال جاری در مقر اصلی این سازمان در نیویورک برگزار می‌شود.

سازمان ملل نیویورک مسعود پزشکیان رئیس جمهور آمریکا ایران جنگ 12 روزه مکانیسم ماشه اسنپ بک تروئیکا سه کشور اروپایی اجلاس رژیم صهیونیستی اسرائیل جنگ
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
