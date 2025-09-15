جزئیات ذخیره سوخت نیروگاه ها تشریح شد/ در زمستان هم قطع برق داریم؟+فیلم

ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی وضعیت تولید برق نیروگاه های حرارتی کشور، مازوت سوزی در نیروگاه ها، وضعیت ذخیره سوخت زمستانه نیروگاه ها و احتمال قطعی برق در فصل سرد را تشریح کرد.

عمده سهم تولید برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی تولید می شود، نیروگاه هایی که عمده سوخت آن ها گاز و سوخت جایگزین شان گازوئیل است. در نیمه دوم سال گذشته با وجود فصل سرد و کاهش مصرف برق، شاهد خاموشی های پراکنده در کشور بودیم؛ عباس علی آبادی، وزیر نیرو که نیمه دوم سال گذشته خاموشی های پراکنده کشور و حتی پایتخت را به دلیل نبود سوخت اعلام می کرد امسال یازدهم شهریور وقتی برای تشریح عملکرد وزارت نیرو مهمان بهارستانی ها بود، اعتراف کرد که در ابتدای دولت چهاردهم مخازن سوخت نیروگاهی را خالی تحویل گرفتند و همین بی نظمی در تنظیم سبد سوخت نیروگاه ها یکی از دلایل خاموشی های پراکنده برق در سال گذشته بود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و آغاز فصل سرد، واکاوی وضعیت سوخت نیروگاه های کشور که بخش عمده آن توسط نیروگاه های حرارتی تولید می شود، مورد بررسی قرار گرفت. مشروح مصاحبه تابناک با ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی را در ادامه ببنید: