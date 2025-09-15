En
جزئیات ذخیره سوخت نیروگاه ها تشریح شد/ در زمستان هم قطع برق داریم؟+فیلم

ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی وضعیت تولید برق نیروگاه های حرارتی کشور، مازوت سوزی در نیروگاه ها، وضعیت ذخیره سوخت زمستانه نیروگاه ها و احتمال قطعی برق در فصل سرد را تشریح کرد.
جزئیات ذخیره سوخت نیروگاه ها تشریح شد/ در زمستان هم قطع برق داریم؟+فیلم

عمده سهم تولید برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی تولید می شود، نیروگاه هایی که عمده سوخت آن ها گاز و سوخت جایگزین شان گازوئیل است. در نیمه دوم سال گذشته با وجود فصل سرد و کاهش مصرف برق، شاهد خاموشی های پراکنده در کشور بودیم؛ عباس علی آبادی، وزیر نیرو که نیمه دوم سال گذشته خاموشی های پراکنده کشور و حتی پایتخت را به دلیل نبود سوخت اعلام می کرد امسال یازدهم شهریور وقتی برای تشریح عملکرد وزارت نیرو مهمان بهارستانی ها بود، اعتراف کرد که در ابتدای دولت چهاردهم مخازن سوخت نیروگاهی را خالی تحویل گرفتند و همین بی نظمی در تنظیم سبد سوخت نیروگاه ها یکی از دلایل خاموشی های پراکنده برق در سال گذشته بود. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و آغاز فصل سرد، واکاوی وضعیت سوخت نیروگاه های کشور که بخش عمده آن توسط نیروگاه های حرارتی تولید می شود، مورد بررسی قرار گرفت. مشروح مصاحبه تابناک با ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی را در ادامه ببنید:

قطع برق قیمت برق تولید برق تعرفه برق برق حرارتی سوخت نیروگاه برق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
1
2
پاسخ
خب معلومه داریم ناترازی برق اگر دولت دلش بحال کشور بسوزه و از همین امروز پولش هم باشه حداقل ۳ تا ۴ سال طول میکشه حل بشه بیخودی وعده ندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
4
پاسخ
خداروشکر خیالمون راحت کردید
ناشناس
|
France
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
1
پاسخ
چرا کسی سوال نمیکنه که وزارت نیرو چرا تاکنون اقدام به بهینه سازی مشعل و کوره های نیروگاه نکردید که باعث افزایش راندمان حرارتی و جلوگیری از مصرف مازاد سوخت نیروگاه بشود در حال حاضر حدود 70 درصد انرژی حرارتی تولیدی نیروگاه پرت و تنها 30 درصد در تولید بخار و نیروی برق تاثیر دارد کاش با بهینه سازی نیروگاهها پرت حرارتی را از 70 به 30 کاهش میدادین تا هم در مصرف سوخت صرفه جویی شود و هم باعث کاهش آلودگی گردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
بی کفایتی برای کشوری که ۲مین ذخایر گاز جهان رو داره،،زمستان سخت و تابستان سخت تر
