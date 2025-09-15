علی مطهری در واکنش به پیشنهاد پلیس راهور در خصوص تبدیل شماره پلاک خودروها از فارسی به زبان لاتین، در شبکه ایکس نوشت:

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رئیس پلیس راهور پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از تخلف دست بردن در پلاک خودروها، شماره‌ها از فارسی به لاتین تبدیل شود. اصل ۱۵ قانون اساسی خط رسمی کشور را فارسی می‌داند و نیروی انتظامی خود یکی از متولیان قانون منع استفاده از کلمات لاتین است. کمیسیون فرهنگی مجلس هشیار باشد.»

بر اساس این گزارش، علی مطهری که از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بوده و در مجالس هشتم، نهم و دهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است، همواره نسبت به استفاده از کلمات و اصطلاح های فارسی تاکید داشته است.

این عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس هشتم سوالی را از سید محمد حسینی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت تعلل در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مطرح کرد.

علی مطهری از همان دوران، نسبت به تغییر حروف زبان فارسی و رایج شدن اصطلاحات انگلیسی و غربی در کشور هشدار داد و آن را بخشی از جنگ نرمی توصیف کرد که مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار داده‌اند.

