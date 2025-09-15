En
علی مطهری: آینده پلاک‌های خودرو در خطر است!

نایب رئیس مجلس دهم با انتقاد از پیشنهاد استفاده از شماره های لاتین در پلاک خودرو ها، تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس باید هوشیار باشد.
علی مطهری در واکنش به پیشنهاد پلیس راهور در خصوص تبدیل شماره پلاک خودروها از فارسی به زبان لاتین، در شبکه ایکس نوشت:

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رئیس پلیس راهور پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از تخلف دست بردن در پلاک خودروها، شماره‌ها از فارسی به لاتین تبدیل شود. اصل ۱۵ قانون اساسی خط رسمی کشور را فارسی می‌داند و نیروی انتظامی خود یکی از متولیان قانون منع استفاده از کلمات لاتین است. کمیسیون فرهنگی مجلس هشیار باشد.»

بر اساس این گزارش، علی مطهری که از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بوده و در مجالس هشتم، نهم و دهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است، همواره نسبت به استفاده از کلمات و اصطلاح های فارسی تاکید داشته است.

این عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس هشتم سوالی را از سید محمد حسینی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت تعلل در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مطرح کرد.

علی مطهری از همان دوران، نسبت به تغییر حروف زبان فارسی و رایج شدن اصطلاحات انگلیسی و غربی در کشور هشدار داد و آن را بخشی از جنگ نرمی توصیف کرد که مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار داده‌اند.
 

دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
France
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
2
30
پاسخ
این همه کلمات عربی وارد شده کسی معترض نیست؟
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
1
4
پاسخ
کاری نداره خط الرسم ارقام مشابه رو با هم متفاوت بذارید.
rashid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
1
3
پاسخ
راه های دیگری هم وجود داره مثلا بارکد و یا QR کد روی پلاک وجود داشته باشه. یا بصورت برچسب کوچک پلاک دارای بارکد روی شیشه عقب از داخل نصب بشه و قبل خواندن توسط دوربین ها باشه. این امکانات فنی رو باید متخصصان نظر بدن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
5
3
پاسخ
تبدیل شماره ها و حروف پلاک خودروها از فارسی به لاتین برای جلوگیری از تخلف یا
دستکاری معیار عقلانی و توجیهی ندارد و می توان از فناوری های جدید تر حوزه IT
استفاده کرد که به مراتب ایجاد و ارتکاب تخلف را کاهش می دهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
2
8
پاسخ
واقعا سطح دغدغه اینها ادم را میکشد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
1
7
پاسخ
فکر می کنم نگارش اعداد ما عربی هست. لطفا اگر اشتباه کردم راهنمایی نمایید.
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
1
4
پاسخ
مگر شماره لاتین را نمیشود دستکاری کرد؟اگربا متخلفانی که پلاک خودرو را دستکاری میکنند برخورد قاطع وبدون اغماض صورت بگیرد نیازی به دست بردن در رسم الخط فارسی نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
به راحتی فارسی نمیشه اعداد انگلیسی رو دستکاری کرد در فارسی به عنوان مثال 1 و 2و3 را به راحتی با یک چسب برق می توان به هم تبدیل کرد . شما تو محل ورود به طرح ترافیک اگر ساعتی بایستید این تخلفات را به راحتی می بینی در تحریر حروف انگلیسی می توان طوری نوشت که تبدیل اعداد مشکل و ناممکن شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
3
پاسخ
به عنوان یک شهروند از پلیس تقاضا می کنم برای این تخلفات آشکار و سو استفاده از شماره پلاک دیگران و بعضی از تخلفات دیگر از جمله ورود به شانه خاکی و لاین امداد ،قانون را بروزرسانی و گواهینامه این رانندگان متخلف را باطل و محدودیت زمانی برای دریافت مجدد گواهینامه قرار دهند به شما قول میدم این تخلفات از حالت اپیدمی خارج و اندک افراد متخلف هم بعد از اعمال قانون براشون درس عبرت میشه
