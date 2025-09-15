به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ گوگل با مدل ویرایش تصویر نانو بنانا موفقیت بزرگی به دست آورد و همین عامل باعث شد جمنای در آیفون به پردانلودترین اپلیکیشن رایگان اپ استور در آمریکا تبدیل شود.

تا لحظه‌ی نگارش این مقاله، جمنای در رتبه‌ی نخست فهرست اپلیکیشن‌های رایگان اپ استور آمریکا قرار دارد، ChatGPT در جایگاه دوم و تردز در رتبه‌ی سوم است. اپ جست‌وجوی گوگل ششم، گوگل مپس هشتم، کروم سیزدهم و جیمیل در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.

در کانادا و بریتانیا، جمنای دومین اپلیکیشن پردانلود است. از زمان انتشار، جمنای ۲۳ میلیون کاربر جدید جذب کرد و Nano Banana برای ویرایش بیش از ۵۰۰ میلیون تصویر به‌کار رفت.

راز محبوبیت نانو بنانا در توانایی‌اش برای حفظ شباهت و یکپارچگی شخصیت‌ها است. کاربران می‌توانند چندین عکس آپلود کنند تا تصاویر جدید بسازند یا ویرایش تصویر را با زبان محاوره‌ای انجام دهند.

تمام کاربران رایگان امکان تولید یا ویرایش حداکثر ۱۰۰ تصویر در روز دارند. مشترکان پولی با پرداخت ۱۹٫۹۹ دلار یا بیشتر در ماه می‌توانند این عدد را به ۱٬۰۰۰ تصویر برسانند.