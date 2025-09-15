En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه وزارت بهداشت درباره شرایط سقط جنین

طی روزهای اخیر مطالبی خلاف واقع به نقل از رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده که مغایر با مفاد قانونی و رویکرد رسمی نظام سلامت کشور است.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۸۰
| |
277 بازدید
بیانیه وزارت بهداشت درباره شرایط سقط جنین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخی اخبار نادرست و تحریف‌شده درباره

 سقط جنین، به‌ویژه در خصوص موارد مربوط به سندروم داون، واکنش نشان داد و توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

طی روز‌های اخیر مطالبی خلاف واقع به نقل از رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده که مغایر با

مفاد قانونی و رویکرد رسمی نظام سلامت کشور است.

در بیانیه معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این زمینه آمده است: «سقط عمدی جنین، از نظر شرعی و قانونی، ممنوع است؛ مگر در موارد استثنایی که در ماده

 ۵۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌صراحت پیش‌بینی شده باشد.

بر اساس این ماده قانونی، صدور مجوز سقط جنین تنها در صورت احراز شش شرط ممکن است:

رضایت مادر

وجود حرج (مشقت شدید و غیرقابل تحمل) برای مادر

وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان در مواردی که منشأ حرج، بیماری یا نقص جنین باشد

عدم امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

نبود نشانه‌های ولوج روح

کمتر بودن سن جنین از چهار ماه

در مورد جنین مبتلا به سندروم داون نیز، امکان سقط تنها در صورت طی مراحل قانونی و احراز شرایط ماده ۵۶ وجود دارد. سه شرط اصلی در این خصوص عبارتند از:

درخواست و رضایت مادر

تشخیص قطعی سندروم داون بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت

احراز وجود حرج غیرقابل تحمل برای مادر توسط قاضی در کمیسیون قانونی سقط»

معاونت بهداشت در پایان این بیانیه تأکید کرده است که «تمام تصمیمات مرتبط با سقط جنین، با رعایت کامل موازین شرعی، قانونی و مصالح خانواده و جامعه اتخاذ می‌شود و اخبار منتشرشده اخیر درباره تغییر در این روند، فاقد صحت است.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سقط جنین وزارت بهداشت سندروم داون رضایت مادر
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
دلایل اصلی نارضایتی بیماران از مراکز درمانی
ویروس جدیدی وارد ایران نشده
چرا واکسن HPV در ایران غایب است؟
دومین اقدام حقوقی علیه وزارت بهداشت/ نامه کارشناسان علوم آزمایشگاهی به دادستان کل کشور
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۲ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۹۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۳ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zci
tabnak.ir/005Zci