دستگیری ۱۶ قاچاقچی سوخت در دریای عمان

سردار ‌رضا شجاعی‌ اظهار داشت: دریابانان سخت کوش عرصه ی نظم و امنیت در فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی چند رشته عملیات مقتدر، مقادیر زیادی سوخت قاچاق را کشف کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مرزداران در این عملیات‌ها توانستند، ضمن دستگیری 16 قاچاقچی، توقیف دو فروند شناور لنج، مقدار 65 هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

سردار شجاعی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله‌های قاچاق کشف شده، 41 میلیارد 540 میلیون ریال برآورد شده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزین و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می کنند، اظهار داشت: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط دریابانان بر مأموریت‌های محوله از عوامل موفقیت مرزبانان در مأموریت ها بوده که توانسته با وارد عمل شدن به موقع، قاچاقچیان را زمینگیر کرده و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

