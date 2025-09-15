En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری ۱۶ قاچاقچی سوخت در دریای عمان

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار در دریای عمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۶۰
| |
137 بازدید

دستگیری ۱۶ قاچاقچی سوخت در دریای عمان

سردار ‌رضا شجاعی‌ اظهار داشت: دریابانان سخت کوش عرصه ی نظم و امنیت در فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی چند رشته عملیات مقتدر، مقادیر زیادی سوخت قاچاق را کشف کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مرزداران در این عملیات‌ها توانستند، ضمن دستگیری 16 قاچاقچی، توقیف دو فروند شناور لنج، مقدار 65 هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند. 

سردار شجاعی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله‌های قاچاق کشف شده، 41 میلیارد 540 میلیون ریال برآورد شده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزین و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می کنند، اظهار داشت: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط دریابانان بر مأموریت‌های محوله از عوامل موفقیت مرزبانان در مأموریت ها بوده که توانسته با وارد عمل شدن به موقع، قاچاقچیان را زمینگیر کرده و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
چابهار قاچاق سوخت قاچاقچیان سوخت قاچاقچیان دستگیری محموله های قاچاق خبر فوری کشف
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقیف صد هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای کشور
دستگیری عاملان غرق‌کردن لنج حاوی سوخت قاچاق
عاملان تیراندازی در چابهار زمین‌گیر شدند
کشف ۳۹۵ کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان
قاچاقچی مولتی‌میلیاردر سوخت دستگیر شد
دستگیری قاچاقچیان ۵۵ میلیون لیتری سوخت
دستگیری ۲ سارق و کشف ۴ پرونده سرقت میلیاردی
اطلاعیه وزارت نفت در موضوع خرید سوخت از قاچاقچیان
کشف ۲۰ کیلو هروئین از قاچاقچیان موتورسوار
بالاخره ماجرای قاچاق ۳۰ میلیون لیتر سوخت چه بود؟
شهادت مامور پلیس در درگیری با قاچاقچیان
عکس | قاچاقچیان سوخت پای میز محاکمه
کشف دستبرد قاچاقچیان به لوله‌های نفت در خوزستان
تلاش ناکام قاچاقچیان برای انتقال ۲۹ هزار لیتر سوخت
توقیف هفت فروند شناور حامل سوخت قاچاق سوخت
دستگیری سرکرده اصلی قاچاق سوخت در جنوب کشور
دستگیری رئیس دفتر نماینده ایرانشهر
کشف ۳ میلیون و ۶۷۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
دستگیری ۲۱ نفر در یک پرونده قاچاق سوخت
دستگیری ۱۰ هزار قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در لرستان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۱ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۷۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۲ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZcO
tabnak.ir/005ZcO