مدیریت بازار ارز در دست تعمیرکار جوان!/ «ص.ع» چطور به میرداماد رسید؟

مسعود پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی بارها وعده داد که اداره کشور را با تکیه بر نظرات کارشناسان و صاحبنظران پیش ببرد و از حضور نیروهای متخصص در دولت حمایت کند. اما حالا در بانک مرکزیِ تحت مدیریت محمدرضا فرزین، این وعده نادیده گرفته شده و افرادی بدون تجربه و دانش تخصصی در جایگاههای حساس بهویژه در حوزه ارزی نشستهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به این وضعیت با اشاره به فاجعه در عرصه تصمیمگیری اقتصادی کشور، نوشت: «یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی (مامور از وزارت صمت با مدرک تعمیر نگهداری هواپیما) در جلسه شورای گفتگوی دولت و اتاق ایران با افتخار از افتتاح تالار دوم مرکز مبادله، خلق نرخ ارز گرانتر با امتیاز صادراتی یاد کرده! اقتصاد ملی، معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی به چه کسانی سپرده شده؟!»
«ص.ع» کیست؟
بررسیهای «تابناک» نشان میدهد فرد مورد اشاره صمصامی، با نام مخفف «ص.ع» است که در دولت سیزدهم بهعنوان دستیار علیرضا پیمانپاک معاون وزیر صمت، وارد بدنه این وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت شد و سپس ناگهان به بخش ارزی بانک مرکزی منتقل شد؛ جایی که نقش کلیدی در سیاستگذاری ارزی و پولی کشور دارد.
حضور چنین مدیرانی با مدارک غیرمرتبط و صرفاً به اتکای سفارشهای سیاسی، در تضاد آشکار با وعدههای رئیسجمهور برای بهرهگیری از متخصصان در حوزههای حساس است. اکنون نگاهها متوجه واکنش فرزین رئیس کل بانک مرکزی به این افشاگری صمصامی است.
