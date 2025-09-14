پایان دادگاه زن ۱۳ شوهره

دومین جلسه دادگاه کلثوم اکبری، متهم به قتل ۱۳ شوهر خود، امروز در محمودآباد برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، بر اساس اظهارات خانواده، کلثوم اکبری در دادگاه بارها اظهار پشیمانی کرده و گفته است: «توبه کردهام.» وی همچنین تأکید کرده که تمامی قتلها با نقشه شخصی خود و بدون هیچگونه همدستی انجام شده است.
کلثوم اکبری هنگام حضور در جایگاه متهم، با خونسردی و بدون ابراز ناراحتی اعلام کرد، به این قرآن قسم اگر بیرون بیایم دیگه کارهامو (قتل شوهرانش) تکرار نمیکنم.
دادستان پرونده حکم قصاص برای کلثوم اکبری صادر کرده است، اما پرونده همچنان در حال تکمیل مدارک و بررسیهای قضایی است و جلسه بعدی دادگاه نیز به زودی برگزار خواهد شد.
آخرین گفتوگو با خانواده قربانیان کلثوم اکبری: (۲۲ شهریورماه)
در شهریور ۱۴۰۲، خبری شوکهکننده در رسانههای محلی منتشر شد: مردی ۸۲ ساله در محمودآباد مازندران بهطرز مشکوکی جان باخت. پسر این مرد پس از بررسیهای پزشکی قانونی متوجه شد که پدرش به دلیل مصرف زیاد قرصهای قند به کما رفته و در نهایت جان باخته است. این موضوع باعث شد تا او از همسر پدرش، کلثوم اکبری، که به تازگی با او ازدواج کرده بود، شکایت کند.
در نخستین جلسه بازپرسی، دست این زن میانسال رو شد. او که اهل روستای ملکآباد مازندران بود، در جریان بازجوییها به قتل ۱۳ نفر از شوهرانش اعتراف کرد. او در تمامی قتلهای سریالی که انجام داده بود، همسرانش را با قرصهای قند زیاد به کما برده و اگر فوت نمیکردند، با حوله آنها را خفه کرده و به قتل میرسانده.
با رسانهای شدن این پرونده، تعدادی از خانوادههای همسران قبلی او با شنیدن این موضوع و دیدن چهرهاش در رسانهها، به مرگ یکدفعهای پدرشان شک کرده و به پلیس شکایتشان را ثبت کردند. در نهایت، تحقیقات نشان داد که او در طول ۲۰ سال گذشته، ۱۳ شوهر خود را به قتل رسانده است.
پرونده این قاتل سریالی در دادگاه محمودآباد بهصورت ویژه بررسی شد و صحنههایی از برخی از قتلها با حضور خانوادهها بازسازی شد.
وضعیت پرونده خانم کلثوم اکبری چطور است؟
ببینید، ماجرای ما کمی متفاوت است. این خانم اکبری ۱۳ نفر را به قتل رسانده، اما تعدادی دیگر از شاکیان، از جمله خانواده ما، قربانیان مالی او هستیم؛ یعنی افراد زندهاند، اما پول و داراییهایشان به سرقت رفته که بیشترشان خانواده همسران کشته شده این زن هستند.
یعنی جمع کل شاکیان حدوداً چند نفر هستند؟
جمعاً ۴۰ نفر از ورثه و خانوادههای قربانیان مالی شکایت کردهاند.
پدر شما چندمین همسر خانم اکبری بود؟
هفتمین همسر او بود.
میزان پول یا دارایی که از پدر شما گرفته شده چقدر بوده؟
ما زیاد دارایی نداشتیم، اما حدود سه میلیون تومان گرفته بود، به همراه چند سکه. علاوه بر آن، یک یخچال فریزر و یک ماشین لباسشویی نو هم با کل وسایل ما برده بود.
مدت زمانی که پدر شما با خانم اکبری زندگی کرده چقدر بوده است؟
حدود دو ماه.
شما کجا با او مواجه حضوری داشتید؟
ابتدا در محل خودمان برای بازسازی صحنه و بعد هم در دادگاه محمودآباد.
در دادگاه، خانم اکبری پشیمانی خود را ابراز کرد یا حرف خاصی زد؟
نه، هیچ حرف خاصی نزد و هیچ نشانهای از پشیمانی نشان نداد.
تا حالا چند جلسه دادگاه برای این پرونده برگزار شده و آخرین جلسه کی بوده است؟
تا حالا چندین جلسه برگزار شده، آخرین جلسه هم ۲۳ شهریور است.
شما در آن جلسه حضور پیدا میکنید؟
صد در صد، حتماً خواهیم رفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید