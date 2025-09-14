En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان دادگاه زن ۱۳ شوهره

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات کلثوم اکبری به پایان رسید و بعد از اخذ شکایت باقی شکات، متهم پای میز محاکمه در آخرین دفاع به گفتن دو جمله بسنده کرد:«اشتباه کردم، اگر می‌دانستم کار به اینجا می رسد این کارها را نمی کرم.» به این ترتیب ختم جلسه دادرسی اعلام شه و قضات برای صدور رای وارد شور شدند.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۶۸
| |
1308 بازدید
|
۱
پایان دادگاه زن ۱۳ شوهره

دومین جلسه دادگاه کلثوم اکبری، متهم به قتل ۱۳ شوهر خود، امروز در محمودآباد برگزار شد. 

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، بر اساس اظهارات خانواده، کلثوم اکبری در دادگاه بار‌ها اظهار پشیمانی کرده و گفته است: «توبه کرده‌ام.» وی همچنین تأکید کرده که تمامی قتل‌ها با نقشه شخصی خود و بدون هیچگونه همدستی انجام شده است.

کلثوم اکبری هنگام حضور در جایگاه متهم، با خونسردی و بدون ابراز ناراحتی اعلام کرد، به این قرآن قسم اگر بیرون بیایم دیگه کارهامو (قتل شوهرانش) تکرار نمی‌کنم.

دادستان پرونده حکم قصاص برای کلثوم اکبری صادر کرده است، اما پرونده همچنان در حال تکمیل مدارک و بررسی‌های قضایی است و جلسه بعدی دادگاه نیز به زودی برگزار خواهد شد.

آخرین گفت‌و‌گو با خانواده قربانیان کلثوم اکبری: (۲۲ شهریورماه)

در شهریور ۱۴۰۲، خبری شوکه‌کننده در رسانه‌های محلی منتشر شد: مردی ۸۲ ساله در محمودآباد مازندران به‌طرز مشکوکی جان باخت. پسر این مرد پس از بررسی‌های پزشکی قانونی متوجه شد که پدرش به دلیل مصرف زیاد قرص‌های قند به کما رفته و در نهایت جان باخته است. این موضوع باعث شد تا او از همسر پدرش، کلثوم اکبری، که به تازگی با او ازدواج کرده بود، شکایت کند.

در نخستین جلسه بازپرسی، دست این زن میانسال رو شد. او که اهل روستای ملک‌آباد مازندران بود، در جریان بازجویی‌ها به قتل ۱۳ نفر از شوهرانش اعتراف کرد. او در تمامی قتل‌های سریالی که انجام داده بود، همسرانش را با قرص‌های قند زیاد به کما برده و اگر فوت نمی‌کردند، با حوله آنها را خفه کرده و به قتل می‌رسانده.

با رسانه‌ای شدن این پرونده، تعدادی از خانواده‌های همسران قبلی او با شنیدن این موضوع و دیدن چهره‌اش در رسانه‌ها، به مرگ یک‌دفعه‌ای پدرشان شک کرده و به پلیس شکایت‌شان را ثبت کردند. در نهایت، تحقیقات نشان داد که او در طول ۲۰ سال گذشته، ۱۳ شوهر خود را به قتل رسانده است.

پرونده این قاتل سریالی در دادگاه محمودآباد به‌صورت ویژه بررسی شد و صحنه‌هایی از برخی از قتل‌ها با حضور خانواده‌ها بازسازی شد.

وضعیت پرونده خانم کلثوم اکبری چطور است؟

ببینید، ماجرای ما کمی متفاوت است. این خانم اکبری ۱۳ نفر را به قتل رسانده، اما تعدادی دیگر از شاکیان، از جمله خانواده ما، قربانیان مالی او هستیم؛ یعنی افراد زنده‌اند، اما پول و دارایی‌هایشان به سرقت رفته که بیشترشان خانواده همسران کشته شده این زن هستند.

یعنی جمع کل شاکیان حدوداً چند نفر هستند؟

جمعاً ۴۰ نفر از ورثه و خانواده‌های قربانیان مالی شکایت کرده‌اند.

پدر شما چندمین همسر خانم اکبری بود؟

هفتمین همسر او بود.

میزان پول یا دارایی که از پدر شما گرفته شده چقدر بوده؟

ما زیاد دارایی نداشتیم، اما حدود سه میلیون تومان گرفته بود، به همراه چند سکه. علاوه بر آن، یک یخچال فریزر و یک ماشین لباسشویی نو هم با کل وسایل ما برده بود.

مدت زمانی که پدر شما با خانم اکبری زندگی کرده چقدر بوده است؟

حدود دو ماه.

شما کجا با او مواجه حضوری داشتید؟

ابتدا در محل خودمان برای بازسازی صحنه و بعد هم در دادگاه محمودآباد.

در دادگاه، خانم اکبری پشیمانی خود را ابراز کرد یا حرف خاصی زد؟

نه، هیچ حرف خاصی نزد و هیچ نشانه‌ای از پشیمانی نشان نداد.

تا حالا چند جلسه دادگاه برای این پرونده برگزار شده و آخرین جلسه کی بوده است؟

تا حالا چندین جلسه برگزار شده، آخرین جلسه هم ۲۳ شهریور است.

شما در آن جلسه حضور پیدا می‌کنید؟

صد در صد، حتماً خواهیم رفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کلثوم اکبری محاکمه قصاص متهم
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات جدید درباره پرونده کلثوم اکبری
برادر قاتل الهه حسین‌نژاد: درهای بخشش برای ما بسته بود
روایت تکان دهنده قربانیان کلثوم اکبری؛ قتل با سرعت نور!
حکم قصاص برای قاتل خبرنگار ایرنا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
خسته نباشی، اگه بیای بیرون دیگه کسی رو نمیکشی؟! قول میدی؟!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۸ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۴۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZZI
tabnak.ir/005ZZI