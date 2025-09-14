En
قیمت قارچ ۳ برابر گران‌تر شد

قیمت قارچ طی ۳ ماه گذشته به‌یکباره از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد قیمت که از چشم دستگاه‌های نظارتی دور مانده است.
قیمت قارچ ۳ برابر گران‌تر شد

قیمت قارچ طی ۳ ماه گذشته به‌یکباره از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد قیمت که از چشم دستگاه‌های نظارتی دور مانده است.

به گزارش تابناک؛ تولیدکنندگان معتقدند بهای تمام‌شده قارچ بر مبنای ۱۰ برابر نرخ کمپوست محاسبه می‌شود و با در نظر گرفتن کمپوست ۱۱.۷ تا ۱۳ هزار تومانی امروز، قیمت واقعی قارچ باید حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد.

کارخانه‌های تولید کمپوست، قیمت رسمی مصرف‌کننده محصول خود را به‌یکباره از ۷.۵ هزار تومان به ۱۱.۷ هزار تومان افزایش دادند.

ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
3
پاسخ
دیگه قارچ هم نمیتونیم بخوریم !!!
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
0
پاسخ
3 برابرشدن یعنی افزایش 200 درصدی . نه 300 درصد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
حالا درصدش مهم نیست اصل اینه که گران شده امتحان ریاضی نیست که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
اشکنه فقط
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
از شاهکارهای دیگر نوری قزلجه
