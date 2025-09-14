قیمت قارچ طی ۳ ماه گذشته بهیکباره از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد قیمت که از چشم دستگاههای نظارتی دور مانده است.
به گزارش تابناک؛ تولیدکنندگان معتقدند بهای تمامشده قارچ بر مبنای ۱۰ برابر نرخ کمپوست محاسبه میشود و با در نظر گرفتن کمپوست ۱۱.۷ تا ۱۳ هزار تومانی امروز، قیمت واقعی قارچ باید حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد.
کارخانههای تولید کمپوست، قیمت رسمی مصرفکننده محصول خود را بهیکباره از ۷.۵ هزار تومان به ۱۱.۷ هزار تومان افزایش دادند.
