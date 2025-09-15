En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

زمزمه‌های گرانی نان دوباره جان گرفت/ چه کسانی باعث گرانی جو شدند؟

در شرایطی که اختلاف دولت و بخش خصوصی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بالا گرفته است کشاورزان برای انتخاب الگوی کشت خود دچار ابهام شده‌اند و همچنان نمی‌دانند چه نوع کشتی را انتخاب کنند که برای آنها سودآوری داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۶۲
| |
436 بازدید

زمزمه‌های گرانی نان دوباره جان گرفت/ چه کسانی باعث گرانی جو شدند؟

روز گذشته چندمین جلسه کمیسیون تخصصی گندم، اعضای دولتی و بخش خصوصی بود که باز بدون نتیجه پایان یافت؛ به طوری که کشاورزان نرخ پیشنهادی دولت را که برای هرکیلوگرم  ۳۲ هزار تومان اعلام شد را نپذیرفته و با آن مخالفت کردند چرا که براین باور هستند که هزینه‌های تولید مانند کود، بذر، آب و نیروی کار قیمت تمام شده گندم را بالاتر از این رقم می کند و  برای کشاورز سود ندارد تا با این نرخ گندم را بفروشد. 
 
اسمعیل اسفندیاری پور، مجری سابق طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تبعات تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به تابناک گفت: دولت به عنوان خریدار گندم تلاش دارد تا کشاورز را با نرخ مورد نظر خود برای خرید گندم قانع کند؛ درحالیکه کشاورز به دلیل افزایش قیمت کود ، نهاده کشاورزی و دست و پنجه نرم کردن با تورم، صرفه اقتصادی ندارد تا با قیمتی که موردنظر دولت است گندم را به فروش برساند.
 
از سردرگمی کشاورز تا گرانی کالاها
 
مشاور سابق وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورز را دچار سردرگمی کرده و نمی داند که برای سال زراعی پیش رو چه محصولی را کشت کند و همین تاخیر به کمبود کشت برخی از محصولات و به تبع آن گرانی در بازار می شود.
 
اسفندیاری پور با بیان اینکه اگر قیمت ها در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به تناسب و درستی تعیین شود کشاورز اصول فنی ناظر به کشت محصولات را رعایت کرده و بیشترین بهره وری از محصولات حاصل می شود، توضیح داد: پایین بودن قیمت ها، هم کیفیت محصولات را کاهش می دهد و هم کشاورز را مجبور به جایگزین کردن محصولاتی با قیمت بالاتر می کند که این مساله بهره وری زمین های زراعی را کاهش داده و در نهایت منجر به کاهش کشت محصولات دیگر و برهم خوردن نیازهای بازار می شود.
 
قیمت گذاری نادرست؛ بلای جان کشاورزان و مردم
 
او به مقایسه قیمت جو و گندم و تبعات قیمت گذاری نادرست وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته قیمت جو ۱۳ هزار تومان و گندم ۲۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که حدود ۳۵ درصد تفاوت نرخ این دو محصول باعث شد تا بسیاری از کشاورزان رغبت بیشتری به کشت گندم نشان داده و حتی زمین‌های کشت جو را نیز به کشت گندم اختصاص دهند که در نهایت باعث کمبود و بالارفتن ناگهانی قیمت جو در بازار شد.
 
به گفته مجری سابق طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید دیگر محصولات کشاورزی را درمقایسه با گندم قیمت گذاری کنند و قیمت منطقی برای محصولاتی مانند کلزا، جو، پنبه ، کشت های بهاره و پاییزه تعیین کنند تا کشاورز، زمینی را که از لحاظ کیفیت خاک و نوع منطقه قابلیت کشت جو دارد به دلیل قیمت بالاتر گندم، به نوع دیگری از کشت اختصاص ندهد. 
 
بلایی که شورای قیمت گذاری بر سر کالاهای اساسی آورد
 
اسفندیاری پور بالا رفتن قیمت جو را نتیجه تصمیمات نادرست و غیرکارشناسانه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی دانست و ادامه داد: اگر این شورا از نظرات افراد کارشناس در این زمینه استفاده می کردند و قیمت همه محصولات کشاورزی را به تناسب گندم تعیین کرده و با برنامه ریزی دقیق و مناسب و نرخ معقول به کشاورز اعلام می شد بحران در بازار کالاهای اساسی رخ نمی داد. 
 
به گزارش تابناک، به نظر می رسد در نبود قیمت مشخص برای گندم، کشاورزان به سراغ کشت محصولات جایگزین و پربازده‌تر مثل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی یا ذرت می روند که احتمالاً بازار آزاد بهتری دارند و این تغییر الگوی کشت، هم به کاهش تولید گندم منجر می‌شود و هم بازار سایر محصولات را با نوسان مواجه می کند. بنابراین تاخیر در اعلام قیمت و ابهام در برنامه ریزی نه تنها منجر به گرانی و کاهش تولید گندم می شود بلکه چرخه معیوبی را به وجود می آورد که در آن کشاورز متضرر شده و کشور وابسته به واردات شده و درنهایت امنیت غذایی به خطر می افتد. 
اشتراک گذاری
برچسب ها
نرخ خرید تضمینی گندم خرید گندم طرح گندم شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قیمت گندم در بازار جهانی وزارت جهاد کشاورزی کشت گندم کشت جو
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی برداشت ۱۴ میلیون تن گندم در کشور
خرید گندم در کشور مرز ۲ میلیون تن را پشت سر گذاشت
زنگ هشدار برای بازنگری در قیمت خرید دولتی گندم
قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ تعیین شد
«بذر جو» دولتی گران شد
پایان انتظار برای گندمکاران؛ روی قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کنید!
پایان انتظار برای گندمکاران؛ قیمت خرید تضمینی یک کیلو گندم ۱۵ هزار تومان/ نارضایتی کشاورزان و هشداری که باید جدی گرفت
ماراتن خرید گندم در بازار جهانی
برداشت گندم در استان ایلام
فاصله ۶۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم با خواسته کشاورزان؛ آیا باز هم گندم‌ها به انبار‌ها خواهند رفت؟
وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۵۰۰ تومان پیشنهاد کرد
خرید گندم از مرز ۶ میلیون تن گذشت
ورود قوه قضاییه به ماجرای خرید گندم
نان امسال گران نمی‌شود
میزان تحویل گندم به دولت کاهش یافته است
خرید گندم از ۵. ۸ میلیون تن فراتر رفت
خرید گندم کشاوزران از 8 میلیون و 600 هزار تن گذشت
خرید تضمینی گندم آغاز شد
خرید گندم از نیم میلیون تن گذشت
چرا نرخ تضمینی مصوب گندم ابلاغ نمی‌شود؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۴ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005ZZC
tabnak.ir/005ZZC