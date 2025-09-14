En
جنجال تازه پس از شکست دولت در وام ازدواج

با وجود بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی، صدها هزار جوان همچنان در صف‌های فرسایشی وام ازدواج مانده‌اند؛ حالا دولت با طرح «وام کالایی» می‌خواهد این صف‌ها را بشکند، اما آیا حذف پول نقد، بحران را حل می‌کند یا به شکل تازه‌ای برمی‌گرداند؟
جنجال تازه پس از شکست دولت در وام ازدواج

صف‌های میلیونی، بروکراسی خسته‌کننده، تضامین دست‌نیافتنی؛ وامی که باید شروع زندگی را آسان کند، حالا به کابوس آغاز زندگی زوج‌های جوان تبدیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حالی‌که بیش از یک میلیون نفر چشم‌انتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند، دولت و بانک مرکزی از بودجه 200 هزار میلیارد تومانی و ایده تازه‌ای به نام «وام کالایی» سخن می‌گویند؛ طرحی که با رقم‌های 300 و 350 میلیون تومانی برای هر زوج، امید و تردید را همزمان به صف انتظار هدیه کرده است.  

* صفی که تا انتهای سال ادامه دارد

برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد اکنون بیش از یک میلیون نفر در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند؛ صفی که آغازش ثبت‌نام در سامانه بانک مرکزی است، اما پایانش برای بسیاری، به ماه‌ها انتظار و خسته شدن از پیگیری می‌انجامد.  

جوانان در گام نخست باید هفته‌ها صبر کنند تا صرفاً امکان ثبت‌نام و دریافت کدرهگیری پیدا کنند. پس از آن، انتظار فرسایشی برای تعیین شعبه بانک آغاز می‌شود؛ فرایندی که به گفته برخی متقاضیان، در مواردی تا شش ماه یا بیشتر از آن به طول انجامیده است.  

* از انتظار در سامانه تا عبور از سد تضامین

اما تازه پس از آنکه پیام کوتاه «شعبه شما تعیین شد» می‌رسد، بخش دشوارتر ماجرا شروع می‌شود: ورود به شعبه و مواجهه با شرایط سخت‌گیرانه ضمانت. ارائه چندین ضامن رسمی، سند ملکی یا سفته‌های سنگین، بعضاً خارج از توان جوانان تازه‌ازدواج‌کرده است. بسیاری روایت می‌کنند که حتی بعد از تأمین کامل مدارک، پاسخ‌هایی نظیر «بودجه نداریم» یا «سهمیه تمام شده» از سوی برخی شعب شنیده‌اند. نتیجه: صفی تازه، این بار جلوی درِ شعبه.  

* برنامه جدید دولت و بانک مرکزی/ وام ازدواج «کالایی» میشود؟

18 شهریور امسال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیأت دولت در نشست خبری گفت:  «طبق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است تاکنون 229 هزار فقره به مبلغ 76 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. 197 هزار فقره نیز به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان به وام فرزندآوری اختصاص یافته است. بانک مرکزی برای سال 1404 مبلغ 200 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش‌بینی کرده که ان‌شاءالله این موضوع انجام خواهد شد. به جهت اینکه صف وام ازدواج کوتاه‌تر شود، راهبردهایی نظیر این‌که متقاضیان بتوانند از محصولات ایرانی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی خرید کنند، دیده شده است و در حال بررسی قرار دارد.»  

پیش از این نیز محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده بود: برای زوج‌هایی که اولویت‌شان تهیه جهیزیه است، وام کالایی یا همان کارت اعتباری خرید لوازم خانگی می‌تواند هم نیاز فوری آن‌ها را پاسخ دهد و هم صف وام نقدی را سبک‌تر کند.  

 طبق قانون بودجه سال 1404، وام ازدواج باید به‌صورت فوری، بدون شرط سخت‌گیرانه و طبق نرخ مصوب به متقاضی پرداخت شود.

بر اساس این قانون: وام ازدواج برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان است؛ برای زوج‌هایی که داماد زیر 25 سال و عروس زیر 23 سال باشند، مبلغ وام برای هر نفر 350 میلیون تومان تعیین شده است؛ یعنی در مجموع 700 میلیون تومان برای یک زندگی نوپا.

* وام کالا برای ازدواج: شمشیر دولبه

کارشناسان می‌گویند این سیاست اگر به شکل «گزینه تکمیلی» و با حق انتخاب آزاد برای زوج‌ها اجرا شود، می‌تواند بخشی از بار سیستم بانکی را کم کند.  

از مهمترین مزیت‌های این طرح، کاهش زمان دسترسی به لوازم ضروری خانه، حمایت از تولید داخلی، و کاهش فشار نقدی بر بانک‌هاست.  

اما چالش‌هایی مانند حذف آزادی عمل متقاضی در خرج‌کرد وام، ریسک کیفیت و قیمت کالا، و تجربه‌های نه‌چندان موفق طرح‌های مشابه گذشته را نیز دارد.  

* گرفتاری در چرخه بروکراسی

ابهام اساسی این است که حتی اگر زوجی تصمیم به استفاده از وام کالایی بگیرد، آیا مسیر اداری آن کوتاه‌تر خواهد بود؟ سابقه طرح‌های موازی نشان داده که ایجاد یک‌ مسیر تازه بدون حذف موانع اصلی کمبود منابع، سهمیه‌بندی، و تضامین غیرمنعطف، عملاً مشکل صف‌های میلیونی را حل نمی‌کند.
وام ازدواج که در قانون به‌عنوان ابزار تسهیل شروع زندگی مشترک طراحی شده، امروز برای شمار زیادی از جوانان، مسیر طاقت‌فرسایی از انتظار در سامانه، تعیین شعبه، جمع‌آوری ضمانت‌های سنگین و مواجهه با محدودیت منابع است.  

حالا با ورود ایده «وام کالایی»، نگاه‌ها به دولت و بانک مرکزی دوخته شده تا معلوم شود این طرح، یک مسیر نجات برای جهیزیه و حمایت از تولید خواهد بود یا صرفاً تغییر شکل دادن به یک بحران قدیمی.  
 

عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
3
پاسخ
مطمئنا"به ضررزوج هاخواهدکاسبی ودرآمدجدیدبرای عده ای سودجوخواهدشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
بنجل های چینی مونتاژ شده بنام تولید داخلی ، رو دست رفقا مونده !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
ازدواج با وام سرانجام خوبی ندارد اول اشتغال ایجاد در امد بعدا ازدواج والا ازدواج قسطی جواب نمیده
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
کاش نقدی بدن . زندگی رو با وسیله های ناچیز میشه شروع کرد اما بدون خونه نه .اکثر زوج ها از این وام به عنوان پول پیش خونه استفاده میکنن
