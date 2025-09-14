حمله به گردشگران اسرائیلی در آتن

روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم نوشت که یک صهیونیست در اثر حمله به اتوبوس گردشگران صهیونیست در شهر آتن پایتخت یونان مصدوم شده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این روزنامه مدعی شد که حمله مذکور توسط سه تن از فلسطینیهای مقیم آتن صورت گرفته است.
موج مخالفت با سیاستهای رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف، این روزها خود را به اشکال مختلف نشان میدهد. در همین رابطه امروز قرار است کشتیهایی از سمت تونس و یونان به سمت نوار غزه حرکت کنند و به ناوگان گسترده صمود در آبهای بین المللی بپیوندند.
