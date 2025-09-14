بالماسکه در منطقه؛ آمریکا و اسرائیل چه نقشه ای دارند؟

دست داشتن آمریکا در حمله رژیم صهیونیستی به قطر مسجل شده است، آنها در حال اجرای یک نمایش جدید برای کشورهای غرب آسیا هستند.

به گزارش تابناک به نقل از وطن امروز؛ شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی می‌گوید این رژیم برای حمله به دوحه، پایتخت قطر، حریم هوایی تعدادی از کشورهای منطقه را نقض کرده است. بر اساس این گزارش، ۱۰ جنگنده‌ رژیم صهیونیستی در این عملیات حضور داشته‌اند که برای حمله به قطر، حریم آسمان کشورهای اردن، سوریه، عراق و عربستان را نقض کرده‌اند. این شبکه افزود: جنگنده‌های اسرائیل مسافت تقریباً ۱۸۰۰ کیلومتر را برای رسیدن به هدف خود در دوحه طی کردند.

این روایت نشان می‌دهد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای رسیدن به آسمان دوحه، مسیرهای مختلفی را انتخاب کردند.

آوی اشکنازی، خبرنگار امور امنیتی روزنامه معاریو نیز جزئیات جدیدی از این حمله را منتشر کرد. اشکنازی مدعی است این حمله که اقدام مشترک شاباک، آمان و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بوده، قرار بود ماه‌ها قبل و حتی پیش از حمله ۱۳ ژوئن/ ۲۳ خرداد به ایران انجام شود.

وی در این‌ باره نوشت: پیش از آغاز رویارویی با ایران، فرصت‌هایی برای انجام عملیات ترور رهبران حماس در دوحه وجود داشت اما این نگرانی مطرح بود که این عملیات، عنصر غافلگیری را در حمله آغازین جنگ با ایران تضعیف کند. بنابراین از زمان این جنگ، رهبران ارشد حماس در خارج از فلسطین از ترس ترور، از تجمع خودداری کرده‌اند.

موضوع هماهنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای حمله به پایتخت قطر نیز در لابه‌لای اخبار منتشر شده درباره این حمله، فاش شده است.

عرب‌پست در گزارشی در این زمینه با اشاره به استفاده از بمب‌های سنگین، فاصله ۱۸۰۰ کیلومتری و دخالت پهپادها در حمله به قطر، خبر داد این حمله با توجه به حساسیت هدف و نزدیکی آن به سامانه‌های پدافند هوایی ایران، از قبل با آمریکایی‌ها هماهنگ شده و مستقیماً تحت نظارت ایال زمیر، فرمانده ستادکل و تمار بار، فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی انجام شده بود.

پیش از این نیز کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی فاش کرده بود حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به قطر، با مقامات ایالات متحده هماهنگ شده بود.

هماهنگی میان رژیم صهیونیستی و آمریکا برای حمله به قطر، البته با توجه به شواهد میدانی و نظامی نیز آشکار است. مقر اصلی فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در پایگاه العدید قطر قرار دارد. ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در پایگاه العدید حضور دارند و این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در غرب آسیاست. بنابراین بدیهی است رادارهای سنتکام در پایگاه العدید، حتما از حضور جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در آسمان دوحه مطلع شده بودند.

با وجود توافقات امنیتی میان قطر و آمریکا برای حفاظت از آسمان قطر بویژه دوحه، طبیعی است در صورت بی‌اطلاعی آمریکا از حمله رژیم صهیونیستی به قطر، سیستم پدافند موشکی آمریکا یا باید این جنگنده‌ها را مستقیما مورد هدف قرار می‌داد یا لااقل مقامات قطری را از این موضوع مطلع می‌کرد. با این وجود اما مقامات آمریکایی پس از انجام حمله رژیم صهیونیستی، مقامات قطر را از این موضع مطلع کردند.

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر نیز درباره اطلاع طرف آمریکایی از این حمله گفت: طرف آمریکایی ۱۰ دقیقه پس از وقوع حمله ما را مطلع کرد!

اظهارنظر نخست‌وزیر قطر نشان می‌دهد آمریکایی‌ها از قبل، نسبت به وقوع این حمله مطلع بودند.‌ مواضع ترامپ درباره این حمله نیز قابل تامل است. او بلافاصله پس از این حمله در تروث‌سوشال نوشت حمله به قطر، تصمیم او نبوده و تصمیم شخص نتانیاهو بوده است.

ترامپ ضمن انتقاد تلویحی از حمله به قطر اما از حمله به حماس حمایت کرد و نوشت: از بین بردن حماس که از رنج مردم غزه بهره‌برداری کرده، هدفی ارزشمند است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز موضعی مشابه ترامپ گرفت و گفت: ترامپ معتقد است این اقدام نه به سود اسرائیل است و نه به سود ایالات متحده و به همین دلیل از آن راضی نیست. با این حال، نکته مثبت این حمله این است که احتمالاً چند نفر از چهره‌های خطرناک حماس در آن از میان برداشته شدند.

مواضع مقامات آمریکایی البته مانع آشکار شدن واقعیات درباره هماهنگی این کشور با رژیم صهیونیستی در حمله به قطر نشده است. ماهیت مناسبات نتانیاهو و ترامپ، نیز واقعیت‌های نظامی و میدانی باعث می‌شود انگاره اطلاع داشتن ترامپ از حمله به قطر، به یک گزاره ثابت و غیرقابل تردید بدل شود.

رایزنی قطری‌ها با ترامپ

مقامات قطر بارها تاکید کرده‌اند به حمله رژیم صهیونیستی پاسخ محکم خواهند داد. آنها حتی از احتمال پاسخ جمعی به رژیم صهیونیستی گفته‌اند. ادعایی که نشان می‌دهد آل‌ثانی تمایل دارد یک اجماع و ائتلاف علیه رژیم صهیونیستی ایجاد شود. هنوز مشخص نیست قطری‌ها در نهایت چه تصمیمی برای واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهند کرد.

با این حال آنچه مشخص است، این است که آنها در وهله نخست تلاش می‌کنند رضایت آمریکا را برای نوع پاسخ خود به رژیم صهیونیستی جلب کنند. در همین راستا روز جمعه نخست‌وزیر قطر عازم واشنگتن شد تا در این باره با ترامپ گفت‌وگو کند.

سایت آکسیوس گزارش داد هدف از این سفر امضای معاهده امنیتی جدید میان قطر و آمریکا بعد از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه است؛ اقدامی که نشان می‌دهد مقامات قطری حتی پس از حمله رژیم صهیونیستی به این کشور، کماکان معتقدند امنیت خود را باید از طریق تضمین‌های آمریکا تامین کنند! موضوعی که احتمالا هزینه مالی و سیاسی زیادی روی دست آنها خواهد گذاشت. با این وجود برخی شنیده‌های تاییدنشده می‌گوید مقامات قطری تمایل دارند رضایت ترامپ را برای یک پاسخ نظامی به رژیم صهیونیستی جلب کنند. به عبارتی آنها از ترامپ می‌خواهند نتانیاهو را راضی کند آنها یک پاسخ نظامی محدود علیه رژیم صهیونیستی انجام دهند. احتمالا پیش‌شرط قطری‌ها برای امضای معاهده امنیتی گرانقیمت با آمریکا همین موضوع باشد. هنوز مشخص نیست در صورت صحت این شنیده‌ها، پاسخ ترامپ چه خواهد بود. از آن مهم‌تر، این است که آیا نتانیاهو با این موضوع موافقت می‌کند؟ موضوعی که اکنون احتمال آن بسیار ضعیف است.

به هر حال دیدار نخست‌وزیر قطر و رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه برگزار شد ولی جزئیات دقیقی از محتوای این دیدار منتشر نشد. آنچه منابع قطری مدعی شدند این بود که این دیدار مثبت بوده است؛ همین!

سفر فوری مقامات قطر به آمریکا البته انتقاداتی را نیز در سطح منطقه برانگیخت. بسیاری معتقدند آمریکا خود پشت صحنه حمله به قطر قرار داشته است و سفر مقامات قطر به آمریکا برای دیدار با ترامپ، یک اصرار اشتباه برای گرفتن تضمین‌های امنیتی از وی است. در واقع این رفتار قطری‌ها، نوعی استیصال را در مقابله با رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد.

حرف، موشک نمی‌شود!

در این بین، برخی احتمالات دیگر مانند قطع روابط سیاسی و اقتصادی نیز روی میز قطری‌هاست. اگر آنها بتوانند برخی کشورهای عرب منطقه مانند امارات و عربستان را در این زمینه با خود همراه کنند، آنگاه می‌توان گفت توانسته‌اند دست‌کم یک اقدام موثر علیه رژیم صهیونیستی انجام دهند. این کمترین انتظاری است که اکنون از قطری‌ها و برخی دیگر از کشورهای عرب انتظار می‌رود.

مقامات قطر، همزمان با این رایزنی‌ها، نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی را امروز و فردا در دوحه برگزار می‌کنند. قرار است این نشست به طور مشترک بین رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و رهبران اتحادیه عرب برگزار شود.

قطری‌ها در تلاشند این نشست منجر به صدور یک بیانیه شدیداللحن در محکومیت رژیم صهیونیستی شود. از سوی دیگر مقامات قطر تلاش می‌کنند کشورهای اسلامی را برای برخی اقدامات ضداسرائیلی دیگر با خود همراه کنند. البته این اقدامات، کمترین کاری است که مقامات قطر در مقابل دست‌درازی رژیم صهیونیستی به خاک کشورشان می‌توانند انجام دهند.

قطعا اگر قطری‌ها توان مقابله نظامی با رژیم صهیونیستی یا جسارت رفتن به سمت تجهیز خود به سلاح‌های موثر در برابر رژیم صهیونیستی را داشتند، اکنون به جای سفر به آمریکا و طرح درخواست‌های بی‌ثمر، می‌توانستند یک اقدام مستقل موثر در برابر رژیم صهیونیستی انجام دهند.

افکار عمومی منطقه حالا واکنش ایران و قطر را نسبت به تهدید رژیم صهیونیستی مقایسه می‌کند. این مقایسه می‌تواند میزان درستی سیاست‌های هر کدام از کشورها در برابر تهدید رژیم صهیونیستی را نشان دهد.