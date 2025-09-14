En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سیگنال باخت به تندرو‌ها رسید

مجلسی که تندروترین نمایندگانش چند درصدی هستند، چرا این اندازه ساده‌انگار هستند که فکر می‌کنند هر قانونی بنویسند، مطاع خواهد بود؟ مگر همین مصوبه حجاب را یادشان نیست؟
کد خبر: ۱۳۲۸۲۹۰
| |
560 بازدید
|
۱
سیگنال باخت به تندرو‌ها رسید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن؛ فارغ از هر نتیجه‌ای که از توافق عراقچی-گروسی حاصل شود، تندروها بازی سیاست را باخته‌اند و باید به فکر کار دیگری باشند؛ چون از این نمد کلاهی برای آنان نخواهد بود. علت آن نیز روشن است. همان روزی که خبر تاییدصلاحیت پزشکیان را شنیدند، باید متوجه می‌شدند که: «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد».

به نتیجه نهایی رسیدن این دگرگونی سیاسی دیر و زود دارد؛ ولی سوخت‌وسوز ندارد. همین سال گذشته بود که تندروها معترضین ویژه و سازماندهی‌شده را علیه عدم ابلاغ مصوبه خلاف امنیت‌ملی حجاب راه انداختند؛ ولی پس از مدتی فهمیدند که نه حکومت تحویل‌شان می‌گیرد و نه مردم. چندین نفر معترض پرهزینه مدت‌های مدید شب و روز در خیابان اضافه‌کاری کردند و آخر هم بساط سور و سات را جمع کردند و رفتند و در پایان هم گویی نه خانی آمد و نه خانی رفته بود.

بنابراین، برگزارکنندگان آن اعتراضات در همان زمان باید متوجه می‌شدند که آن سبو بشکست و آن پیمانه بریخت و باید فکر جدیدی کنند و بیش از این، چند جوان ساده‌لوح را با طناب خود به قعر چاه نفرستند.
 
اولین پرسشی که از این افراد می‌توان پرسید این است که چرا درکی از جایگاه واقعی سیاسی خود ندارند؟ چرا وقت خود و مردم و کشور را برای زیاده‌خواهی سیاسی تلف می‌کنند؟ چرا گمان می‌کنند که ساختار سیاسی سرنوشت کشور را در اختیار مجلسی قرار می‌دهد که خودشان بهتر از همه مردم از توانایی و ماهیت و اعتبار آن اطلاع دارند؟

مجلسی که تندروترین نمایندگانش چند درصدی هستند. چرا این اندازه ساده‌انگار هستند که فکر می‌کنند هر قانونی بنویسند، مطاع خواهد بود؟ مگر همین مصوبه حجاب را یادشان نیست؟ اگر شورای‌عالی امنیت‌ملی جایگاهی دارد که مصوبه حجاب مجلس را متوقف و عملاً رد می‌کند؛ پس به‌طریق اولی در موضوعات امنیت‌ملی جایگاهش ده‌برابر بالاتر از مجلس است و حتماً متوجه تصمیمات خود هستند.

فارغ از اینکه تصمیمات آن درست یا نادرست باشد و ما با آن موافق یا مخالف باشیم. مسئله این است که به‌جای این اعتراضات چند نفری که برای کوچک‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین موضوعات هم افراد بیشتری جمع می‌شوند، بهتر است که تندروها به‌جای بسیج چند نفر معترض برای حیاتی‌ترین مسئله کشور، چند تا مقاله و گفت‌وگوی مفید در نقد سیاست‌های موجود تولید کنند و به‌جای سروصداها و شانتاژهای میدانی و یا توهین و اتهام زدن و شاخ‌وشانه کشیدن به درک بهتر مدیران و جامعه کمک کنند.
پرسش دیگر اینکه اگر منطق آگاهی‌بخش ندارید، پس چرا دولت و حکومت باید حرف و ایده شما را بپذیرند؟ معیار شما چیست؟

یک معیار، قانون است. شاید بگویید قانون مجلس معیار است. اینکه نیاز به اعتراض خیابانی ندارد. نمایندگان ۳درصدی بروند شکایت به دستگاه قضایی کنند یا در مجلس استیضاح کنند. این راه باز است. اگر می‌توانید انجام دهید.

معیار دوم، رهبری است. شاید بگویید این سیاست‌ها مغایر با رویکرد رهبری است. در این مورد بهتر است اصلاً وارد نشوید. 

چون رابطه شورای‌عالی امنیت‌ملی با رهبری بسیار نزدیک و لحظه‌ای است و تمام مصوبات را ایشان دیده و تایید می‌کنند. اگر ایشان موردی را خلاف ببینند، بهتر از هر کس دیگری می‌خواهند و می‌توانند جلوی خلاف را بگیرند.

معیار سوم، زور است که خوشبختانه تعداد چند نفری معترضین نشان داد که هیچ زوری ندارید و بی‌مایه فطیر است. ولی خبر خوب برای شما این است که چندان نگران نباشید، سیاست مورد نظرتان برای اجرایی شدن مکانیزم ماشه، همسو با سیاست‌های اسرائیل و غرب است؛ لذا آنها کوتاه نخواهند آمد و کشور را وارد چالش عمیق خواهد کرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمید رسایی تندروها نمایندگان مجلس توافق ایران و آژانس حجاب مجلس شورای اسلامی خبر فوری
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش نمایندگان به اظهارات رئیس جمهور ترکیه
تندرو‌ها در مجلس؛ نفوذی‌ها در ارکان کشور!
نمایندگان امروز به چه مسائلی رسیدگی می‌کنند؟
حجاب امری فطری است که با زور راه به جایی نمی‌برد/ اجازه ندهید بیش از این نخبگان از قطار انقلاب جدا شوند
پاسخ ضمنی عراقچی به اعتراض رسایی
حمله شدیداللحن روزنامه خراسان به رسایی
لایحه عفاف و حجاب چه زمانی به صحن علنی مجلس می‌رود؟/ واحد درسی حجاب به مدارس می‌آید؟
دو نماینده مجلس سوژه عکاسان شدند
تصویری پربیننده از قهوه خوردن رسایی در مجلس
پیش‌بینی عضو هیات رئیسه از ترکیب مجلس آینده
واکنش زیباکلام به مجازات‌های اخیر درباره حجاب
اعضای کمیته علمی کرونا در کدام یک از شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده واکسن کرونا ردپا داشتند؟ / اقناع مجلس از عملکرد وزارت بهداشت در موضوع واکسیناسیون / گزارش مشروح کمیسیون عمران از متروپل / مجلس نه از مذاکرات خبر دارد و نه از قرارداد با چین
الزام حضورتمامی نمایندگان در صحن علنی فردا
سازوکار اجرایی قواعد رفتاری نمایندگان مجلس
کارت سبز برای تمام هیبریدها
انتقاد رسایی از ادعای معاون پارلمانی پزشکیان و تایید قالیباف
آقای نماینده؛ اگر به متن مذاکرات هم دسترسی دارید، «خود کنترلی» را فراموش نکنید!
خروج نمایندگان مجلس از تهران ممنوع شد
شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود
ماجرای فیش حقوقی دومِ نمایندگان مجلس چیست؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
1
پاسخ
تندرونیستندکاسه داغترازآشن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۷ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۱۱ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZY2
tabnak.ir/005ZY2