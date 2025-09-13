En
پهپادهای روسی دوباره وارد آسمان لهستان شدند

مقامات لهستانی با اعلام وضعیت اضطراری به شهروندان در استان لوبلین، در نزدیکی مرزهای اوکراین و بلاروس، نسبت به حمله هوایی احتمالی در بحبوحه تهدیدات پهپادهای روسی هشدار دادند.
پهپادهای روسی دوباره وارد آسمان لهستان شدند

به گزارش تابناک، آژیرهای هشدار حمله هوایی در منطقه Świdnik، شرق شهر لوبلین، شرق لهستان به صدا درآمدند.
حداقل یک پهپاد روسی Geran-2/Gerbera بیش از یک ساعت است که بر فراز شرق لهستان در حال گشت‌زنی دیده شد.

در همین حال، نیروی هوایی رومانی اعلام کرد که یک پهپاد را در حریم هوایی رومانی رهگیری و منهدم کرده است.

دو فروند اف-۱۶ رومانیایی از پایگاه هوایی ۸۶ در فتشتی برای رهگیری پهپاد روسی و ادامه پرواز در هوا به پرواز درآمدند

به گفته وزارت دفاع رومانی این پهپاد وارد مناطق مسکونی نشده و سیستم‌های راداری رومانی همچنان وضعیت را زیر نظر دارند.

