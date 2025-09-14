En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا چشم‌های آبی واقعا آبی نیستند؟

چشم‌ ها تنها دریچه‌ای برای دیدن جهان نیستند و رنگشان علاوه بر زیبایی داستانی از ژنتیک، زیبایی و تنوع انسانی را روایت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۸۸
| |
3 بازدید
چرا چشم‌های آبی واقعا آبی نیستند؟

چشم‌ ها یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های انسان هستند؛ نخستین چیزی که در نگاه اول توجه ما را جلب می‌کند. رنگ چشم‌ ها داستانی از تنوع ژنتیک، زیبایی و حتی جغرافیای انسانی روایت می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ رنگ چشم‌ تنها یک ویژگی ظاهری نیست، بلکه نشان دهنده تنوع ژنتیکی، زیبایی و حتی تفاوت‌های جغرافیایی در میان انسان‌هاست. پرسش اصلی اینجاست که چرا برخی رنگ‌ها مثل قهوه ای تیره بسیار رایج‌اند و رنگ‌هایی مثل سبز تنها در درصد کمی از جمعیت جهان وجود دارند؟

ملانین؛ عامل اصلی تفاوت رنگ چشم‌ها

رنگ چشم‌ ها به به میزان ملانین موجود در عنبیه بستگی دارد:

۱) چشم‌ های قهوه‌ای: به دلیل غلظت بالای ملانین، نور زیادی را جذب می‌کنند و تیره به نظر می‌رسند.
 ۲) چشم‌ های آبی: ملانین بسیار کمی دارند و رنگشان در واقع از پراکندگی نور (اثر تیندال) ناشی می‌شود؛ همان پدیده‌ای که باعث می شود آسمان آبی به نظر برسد.

۳) چشم‌ های سبز: چشم‌ های سبز ناشی از ترکیب ملانین متوسط و پراکندگی نور هستند.

۴) چشم‌ های عسلی: توزیع نامنظم ملانین در عنبیه باعث می‌شود چشم‌ های عسلی جلوه‌ای میان قهوه‌ای و سبز پیدا کنند.

نقش ژنتیک

سال‌ها تصور می‌شد که رنگ چشم‌ ها تنها با یک ژن تعیین می‌شود و رنگ قهوه‌ای بر آبی غلبه دارد. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد چندین ژن در تعیین رنگ چشم نقش دارند. به همین دلیل، حتی دو والد با چشم آبی هم ممکن است فرزندی با چشم سبز یا قهوه‌ای روشن داشته باشند.

نوزادان اروپایی اغلب با چشم‌ های آبی یا خاکستری به دنیا می‌آیند، اما با افزایش ملانین در سال‌های نخست، رنگ چشم ممکن است به سبز یا قهوه‌ای تغییر کند.در بزرگسالی، رنگ چشم معمولاً ثابت است، اما نور و اندازه مردمک می‌توانند رنگ چشمان را کمی تغییر دهند.

پدیده‌های نادر

هتروکرومیا (Heterochromia): وجود دو رنگ متفاوت در یک چشم یا تفاوت رنگ بین دو چشم. هتروکرومیا می‌تواند ریشه ژنتیکی داشته باشد و یا به دلیل آسیب یا برخی بیماری‌ها اتفاق بیفتد. برخی افراد مشهور مانند کیت بوسورث و میلا کونیس چشم‌ هایی با رنگ‌های متفاوت دارند. یک حادثه باعث شد یکی از مردمک‌های دیوید بویی گشاد شود؛ طوری که رنگ چشم ها متفاوت به نظر می رسند.

عنبیه‌ای کوچک با جهانی از تنوع

رنگ چشم‌ تنها یک ویژگی ظاهری نیست؛ بلکه ترکیبی از علم، زیبایی و هویت فردی است. هر عنبیه همچون جهانی کوچک است؛ با هر بار نگاه کردن، لکه‌های طلایی و عمق قهوه‌ای عنبیه جلوه‌ای جدید به خود می گیرند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
چشم آبی رنگ چشم چشم روشن خبر فوری
در آستانه انتخابات عراق؛ احزاب شیعی در دام شبکه‌های قدیمی حزب بعث؟
نگرانی ایران درباره حمله به ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد در صورت اعلام محل آن منطقی است/ برنامه ترامپ درباره ایران را نمی‌دانم!
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی به سیدحسین نصرالله
پلیس فتا به تبلیغ عمل جراحی های عجیب وارد شد
موزها تعطیل شد
اینفوگرافی: جمعیت چشم رنگی های کره زمین
کمیاب‌ترین رنگ چشم در جهان+ عکس
گریه تلخ دانش آموزان هنگام خداحافظی با معلم مهربان
داشتن چشم رنگی؛ انتخاب بین نابینایی و زیبایی
چه کسانی می‌توانند رنگ چشم‌شان را عوض کنند؟
درخواست جالب هوادار پورتو از طارمی!
اگر انسان با سرعت نور حرکت کند چه میشود؟
واکنش عجیب مهران مدیری به دریافت یک جایزه هنری!
کسب و کار جالب یک دامدار در گلپایگان
رنگ چشمان شما از اصل و نسب شما خبر می‌دهد
چرا انسان‌ها هرگز چشمان سیاه رنگ ندارند؟
چشم‌هایی با رنگ‌های باورنکردنی
دو برادر با چشمان رنگی متفاوت
ناگفته‌هایی جالب از چایخانه حرم مطهر رضوی
ماجرای تیراندازی به دختران کم‌حجاب در اصفهان
افراد دارای این رنگ چشم، قابل اعتمادترند
سنگ قبرهایی با تصاویر نامتعارف از بانوان !
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZWO
tabnak.ir/005ZWO