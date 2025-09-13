افشاگری جولانی: روسیه به بشار اسد خیانت کرد

جولانی گفت: هنگامی که به حمص رسیدیم، روس‌ها در آن زمان از میدان نبرد فاصله گرفته و کاملاً از صحنه نظامی کنار رفتند. این هم در چارچوب توافقی بود که میان ما و آنها شکل گرفت.

رئیس‌جمهوری سوریه تاکید کرد این کشور قابل تقسیم نیست و مصلحت همگی در پیوند با دمشق است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ احمد الشرع، رئیس‌جمهوری سوریه، تأکید کرد سوریه پیش‌تر پیوندهای متعددی با روسیه داشته و این روابط را باید به‌صورت آرام حفظ و مدیریت کند.

الشرع شامگاه جمعه در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه «الإخباریه السوریه» برای اولین بار اعلام کرد پیش از سقوط نظام پیشین در هشتم دسامبر 2024، توافقی میان نیروهای انقلابی و روس‌ها صورت گرفته بود.

او گفت: «وقتی که به آزادی حماه رسیدیم، مذاکراتی میان ما و روسیه آغاز شد».

الشرع افزود: «هنگامی که به حمص رسیدیم، روس‌ها در آن زمان از میدان نبرد فاصله گرفته و کاملاً از صحنه نظامی کنار رفتند. این هم در چارچوب توافقی بود که میان ما و آنها شکل گرفت.»

او خاطرنشان کرد که «روس‌ها تعهداتی مشخص به قدرت کنونی ارائه کردند و این قدرت هم تعهداتی داد و هر دو طرف تاکنون به آن پایبند بوده‌اند.»

شماری از روزنامه‌نگاران سوری یادآور شدند که اسعد شیبانی، وزیر خارجه کنونی، همزمان با نبردهای میدانی علیه رژیم اسد، در مذاکرات با طرف روسی نقشی کلیدی داشته است.

روسیه از حامیان اصلی رژیم اسد بود اما در سال‌های اخیر و پیش از سقوط اسد، از سیاست‌های دمشق خرسند نبود.

مسکو از دهه‌ها پیش با دمشق روابطی دیرینه داشته و حتی پس از سقوط اسد، همچنان پایگاه‌های نظامی خود را در حميميم لاذقیه و طرطوس نگه داشته است.

سوریه قابل تقسیم نیست و مصلحت همگی با دمشق است

احمد الشرع در این مصاحبه تأکید کرد کشورش قابل تقسیم نیست و هیچ‌گونه تمایلی به استقلال یا مشابه آن را نمی‌پذیرد.

او افزود: «اگر کسی در شمال‌شرق سوریه به‌دنبال نوعی تقسیم باشد، این امر به زیان عراق و ترکیه خواهد بود.» الشرع همچنین تأکید کرد استان سویدا بخشی اصیل از کشور سوریه است.