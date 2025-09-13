En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشاگری جولانی: روسیه به بشار اسد خیانت کرد

جولانی گفت: هنگامی که به حمص رسیدیم، روس‌ها در آن زمان از میدان نبرد فاصله گرفته و کاملاً از صحنه نظامی کنار رفتند. این هم در چارچوب توافقی بود که میان ما و آنها شکل گرفت.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۴۰
| |
958 بازدید
افشاگری جولانی: روسیه به بشار اسد خیانت کرد

رئیس‌جمهوری سوریه تاکید کرد این کشور قابل تقسیم نیست و مصلحت همگی در پیوند با دمشق است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ احمد الشرع، رئیس‌جمهوری سوریه، تأکید کرد سوریه پیش‌تر پیوندهای متعددی با روسیه داشته و این روابط را باید به‌صورت آرام حفظ و مدیریت کند.

الشرع شامگاه جمعه در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه «الإخباریه السوریه» برای اولین بار اعلام کرد پیش از سقوط نظام پیشین در هشتم دسامبر 2024، توافقی میان نیروهای انقلابی و روس‌ها صورت گرفته بود.

او گفت: «وقتی که به آزادی حماه رسیدیم، مذاکراتی میان ما و روسیه آغاز شد».

الشرع افزود: «هنگامی که به حمص رسیدیم، روس‌ها در آن زمان از میدان نبرد فاصله گرفته و کاملاً از صحنه نظامی کنار رفتند. این هم در چارچوب توافقی بود که میان ما و آنها شکل گرفت.»

او خاطرنشان کرد که «روس‌ها تعهداتی مشخص به قدرت کنونی ارائه کردند و این قدرت هم تعهداتی داد و هر دو طرف تاکنون به آن پایبند بوده‌اند.»

شماری از روزنامه‌نگاران سوری یادآور شدند که اسعد شیبانی، وزیر خارجه کنونی، همزمان با نبردهای میدانی علیه رژیم اسد، در مذاکرات با طرف روسی نقشی کلیدی داشته است.

روسیه از حامیان اصلی رژیم اسد بود اما در سال‌های اخیر و پیش از سقوط اسد، از سیاست‌های دمشق خرسند نبود.

مسکو از دهه‌ها پیش با دمشق روابطی دیرینه داشته و حتی پس از سقوط اسد، همچنان پایگاه‌های نظامی خود را در حميميم لاذقیه و طرطوس نگه داشته است.

سوریه قابل تقسیم نیست و مصلحت همگی با دمشق است

احمد الشرع در این مصاحبه تأکید کرد کشورش قابل تقسیم نیست و هیچ‌گونه تمایلی به استقلال یا مشابه آن را نمی‌پذیرد.

او افزود: «اگر کسی در شمال‌شرق سوریه به‌دنبال نوعی تقسیم باشد، این امر به زیان عراق و ترکیه خواهد بود.» الشرع همچنین تأکید کرد استان سویدا بخشی اصیل از کشور سوریه است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سوریه جولانی روسیه رئیس‌جمهور سوریه خبر فوری مذاکرات بشار اسد کمک روسیه به جولانی
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز مذاکرات هیأت‌های روسیه و سوریه در دمشق
لاوروف از الجولانی برای سفر به مسکو دعوت کرد
هدیه ارزشمند ابومحمد الجولانی به تل‌آویو
اولین دستورات جولانی برای اداره کشور سوریه
اخبار ضد و نقیض از سفر بشار اسد به مسکو
جولانی از القاعده تا تحریر الشام!
سیر تحولات محمد جولانی + عکس
بشار اسد با اردوغان د ر مسکو دیدار می کند؟
تاکید بر بشار اسد ادامه هماهنگی با ایران و روسیه
بشار اسد: آزادی حلب بینی دشمنان را به خاک مالید
بازیگران خارجی در سوریه به دنبال چه هستند؟
اسد مورد قبول روسیه نیست ولی جایگزینی وجود ندارد
عقب نشینی تاریخی ترکیه از خواست سقوط بشار اسد / چرخش بزرگ اردوغان از سیاست شش سال گذشته
سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت کنترل مسکو است
بشار اسد یک بار دیگر به مسکو سفر می‎کند
درخوست آمریکا و فرانسه از ترکیه درباره سوریه/ دیدگاه نشریه انگلیسی درباره برندگان و بازندگان در سوریه
پاسخ بشار اسد به پیام پوتین
احتمال ورود عربستان و متحدانش به تقابل نظامی با روسیه
چرا روسیه حمایت از دمشق را ادامه می دهد؟
مسکو دیگر از دولت اسد حمایت نمی‌کند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۶ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۲۷۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۸۹ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZVc
tabnak.ir/005ZVc