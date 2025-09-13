گزارش های اطلاعاتی اسرائیل اذعان می کنند که برنامه هستهای ایران نابود نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی اختصاصی در این باره نوشت: مقامات اسرائیلی اخیرا ارزیابی خود را از حملات هوایی که زرادخانه هستهای تهران را در ماه ژوئن هدف قرار داد، در اختیار مقامات فرانسوی قرار دادهاند.
بنابر این گزارش: این اطلاعات به ویژه پس از آنکه سازمانهای اطلاعاتی آمریکا تمام همکاریهای خود را با شرکای اروپایی خود در مورد برنامه هستهای ایران متوقف کردهاند، برای فرانسه ارزشمند است.
لوموند نوشت: از زمان حملات به تاسیسات هستهای ایران در طول جنگ 12 روزه از 13 تا 25 ژوئن از سوی آمریکا و اسرائیل، گزارشهای رسمی همچنان در مورد وضعیت برنامه تسلیحات هستهای ایران اختلاف نظر دارند.
در 10 ژوئیه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به لوموند گفت: "ادعای نابودی یک برنامه (...) یک محاسبه اشتباه است." او همچنین هشدار داد و اظهار داشت که مسابقه تسلیحات هستهای در واقع دوباره شعلهور شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در 26 ژوئن، با افتخار گفت که "برنامه هستهای ایران را به طور کامل نابود کرده است" و هرگونه گزارشی را که خلاف این را نشان دهد، "اخبار جعلی" خواند.
اما در اوایل سپتامبر، به گفته یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نزدیک به الیزه، اسرائیلیها ارزیابی خود را در مورد حملات متمرکز در ماه ژوئن به زرادخانه هستهای ایران به مقامات فرانسوی ارائه دادند و این ارزیابی با موضع کاخ سفید در تضاد بود.
به گفته این منبع آگاه از این تبادلات، اسرائیل در این گزارش اطلاعاتی اعلام کرد که "در حالی که سایتهای تولید سانتریفیوژ و بیشتر تاسیسات غنیسازی اورانیوم، به ویژه در فوردو و نطنز، نابود شدهاند، اما ایران هنوز این نوع تجهیزات را در اختیار دارد."
سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل درباره تعداد و میزان این تجهیزات در اختیار ایران گفتند: "تعداد آنها برای شروع مجدد برنامه در کوتاه مدت بسیار کم است، اما این فقط مساله زمان است."
