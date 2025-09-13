نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در توضیحاتی درباره قطعنامه در مورد مسئله فلسطین موضع ایران را بیان کرد.
به گزارش تابناک؛ در این توضیح آمده است که ایران تأکید میکند که صلح پایدار تنها از طریق پایان دادن به اشغال و تحقق کامل استقلال و حاکمیت کشور فلسطین حاصل میشود. این امر باید مبتنی بر اراده واقعی ساکنان اصلی آن - مسلمانان، یهودیان و مسیحیان - باشد که از طریق یک همهپرسی آزاد و فراگیر، همانطور که در سند S/2019/862 پیشنهاد شده است، ابراز شود.
متن نمایندگی ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانم رئیس،
همکاران محترم،
در حالی که جهان ما با وضعیتی بیسابقه روبهرو است، ارزشهای اساسی که ما به طور جمعی از آنها حمایت میکنیم، از جمله انسانیت، عدالت و یکپارچگی، توسط یک قدرت اشغالگر که سیاستهایش منعکس کننده تبعیض سیستماتیک، توسعهطلبی ارضی و بیتوجهی به هنجارهای بشردوستانه بینالمللی است، به شدت در معرض تهدید قرار گرفتهاند.
پس از نزدیک به دو سال حمله نظامی بیوقفه، مردم فلسطین، به ویژه در غزه، در نقض آشکار قوانین بینالمللی، شاهد کشتار جمعی، آوارگی اجباری، گرسنگی و تخریب سیستماتیک زندگی غیرنظامیان و زیرساختها هستند. این ویرانی تنها به فلسطین محدود نمیشود. تجاوزات مکرر اسرائیل علیه سایر کشورها، منطقه را بیش از پیش بیثبات کرده و صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند.
دههها امتیازدهی، پیشنهادهای دیپلماتیک و تلاشهای عادیسازی نتوانسته است جنایات و اشغال غیرقانونی اسرائیل را متوقف کند، بلکه آن را در تشدید سیاستهای توسعهطلبانه، نژادپرستانه و استعماری خود جسورتر کرده است.
بیتوجهی سیستماتیک به قطعنامههای سازمان ملل که با وتوهای مکرر شورای امنیت و انتقال مداوم تسلیحات محافظت میشوند، نشان داده است که رویکردهای فعلی، اگرچه به عنوان رویکردهای قاطع ارائه میشوند، اما نمیتوانند به اهداف اعلام شده خود دست یابند. یک راه حل عادلانه و پایدار دور از دسترس خواهد بود، مگر اینکه جامعه بینالمللی قطعنامههای الزامآوری را تصویب کند که به علل ریشهای بپردازد، پاسخگویی را تضمین کند و از حقوق مسلم مردم فلسطین حمایت کند.
خانم رئیس،
جمهوری اسلامی ایران پیوسته خواستار آتشبس فوری و بدون قید و شرط در غزه، دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه و بازسازی با احترام کامل به حقوق مردم فلسطین بوده است. ایران همچنین حمایت بیدریغ خود را از مقاومت پایدار مردم فلسطین در برابر اشغال، مداخله خارجی و سیاستهای آپارتاید یادآوری میکند. ایران تأکید میکند که صلح پایدار تنها از طریق پایان دادن به اشغال و تحقق کامل استقلال و حاکمیت کشور فلسطین حاصل میشود. این امر باید مبتنی بر اراده واقعی ساکنان اصلی آن، مسلمانان، یهودیان و مسیحیان، باشد که از طریق یک همهپرسی آزاد و فراگیر، همانطور که در سند S/2019/862 پیشنهاد شده است، ابراز شود.
در پایان، ایران معتقد است که هر راهحل عملی باید مبتنی بر به رسمیت شناختن حق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود، رد هر نوع آوارگی اجباری و تضمین مشارکت کامل و برابر هر بخش از جامعه فلسطین در شکلدهی به آینده کشور باشد.
جامعه بینالمللی باید از شورای امنیت بخواهد که پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور عضو کامل سازمان ملل متحد را توصیه کند و پاسخگویی کامل اسرائیل را در قبال جنایات جنگی، نسلکشی و اشغال غیرقانونی طولانی مدت، از جمله از طریق اعمال تحریمهای هدفمند و تعلیق عضویت آن در سازمان ملل متحد، تضمین کند تا اعتبار این سازمان حفظ شود.
به گزارش تسنیم، روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را در خصوص مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به «دو دولتی» تصویب کرد.
ایران و همچنین کشورهایی از جمله عراق و تونس در این رای گیری شرکت نکردند. ایران بارها تاکید کرده است که مسئله فلسطین تنها از طریق رای گیری و آن هم مشارکت کامل همه فلسطینیها قابل حل است و رژیم اشغالگر باید به اشغالگری خود پایان دهد. مسائلی که در این طرح به روشنی بیان نشده و حق کامل مردم فلسطین را به رسمیت نمیشناسد.
این بیانیه حضور صهیونیستها در اراضی فلسطینی و اشغال مداوم آنان را که بخشی از یک پروژه استعماری بزرگتر در منطقه غرب آسیا است، نادیده میگیرد. این پروژه استعماری یکی از ریشههای اصلی بحران در منطقه است.
سازندگان این بیانیه عمداً نادیده گرفتند که رژیم اسرائیل و ایالات متحده اصلیترین موانع تحقق راهحل دو دولت هستند. این در حالی است که ادامه اشغال اسرائیلی و سیاستهای آپارتاید در اراضی فلسطینی ادامه یافته و راهحل دو دولت نیز تحقق نخواهد یافت و به پایان دادن به درگیری در منطقه نخواهد انجامید.
طبق قوانین بینالمللی حق مردم تحت اشغال در مقابله با سیاستهای استعماری و یا سیاستهای آپارتاید برای تعیین سرنوشت و دفاع از خود به رسمیت شناخته شده است. بندهای دوم و سوم این بیانیه ذکر شده است که اقدامات علیه اشغالگران نه تنها مشروع بلکه محکوم کردن حق دفاع مشروع فلسطینیها در 7 اکتبر بر اساس جنایات فجیع ناشی از رژیم اسرائیل علیه فلسطینیها در واکنش به اعمال این رژیم میتواند با دو حال قابل قبول سنجیده و قضاوت شود. این در حالی است که ایران به راهحل مبنایی برای این درگیری طولانی معتقد است؛ راه حلی که میتواند در پایان اشغال کامل تمامی سرزمینهای فلسطین و برگزاری همهپرسی ملی در تمامی فلسطین، با مشارکت تمامی ساکنان اصلی آن سرزمین اعم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان تحقق یابد. در این فرآیند، تمامی فلسطینیهای آواره میتوانند به وطن خود بازگردند و در این همهپرسی مشارکت کنند. تنها راهحل دموکراتیک برای حل مسئله فلسطین، از طریق این فرآیند امکانپذیر خواهد بود.
همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که گروههای مسلح مقاومت فلسطینی که تحت اشغال مستمر متأثر از قوانین بینالمللی است، حق مردم تحت اشغال در مقابله با سیاستهای آپارتاید را به رسمیت میشناسند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید