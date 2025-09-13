En
چین: حل موضوع تیک‌تاک باید با احترام انجام شود

در حالیکه تیک‌تاک با خطر ممنوعیت در آمریکا مواجه شده، وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که موضوعات مربوط به این پلتفرم را بر اساس قوانین داخلی بررسی خواهد کرد و خواستار حل اختلافات با آمریکا از طریق گفت‌وگو و مشورت بر پایه احترام متقابل شده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۰۴
| |
267 بازدید

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی موضوعات مرتبط با اپلیکیشن تیک‌تاک را مطابق با قوانین و مقررات داخلی ادامه می‌دهد. این نهاد همچنین از ایالات متحده خواسته است تا نگرانی‌های خود را در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و مشورت حل‌وفصل کند.

در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که آینده تیک‌تاک یکی از محورهای اصلی مذاکرات با مقامات ارشد چینی خواهد بود؛ مذاکراتی که قرار است هفته آینده در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود.

تیک‌تاک، اپلیکیشن محبوب اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه متعلق به شرکت چینی بایت‌دنس، با تهدید به ممنوعیت در خاک آمریکا روبرو است؛ مگر آنکه مالکیت بخش آمریکایی کسب‌وکار خود را به شرکت‌های داخلی واگذار کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که ماه گذشته به‌طور رسمی به تیک‌تاک پیوست، مهلت تعیین‌شده برای واگذاری مالکیت این پلتفرم در آمریکا را تا ۱۷ سپتامبر تمدید کرده است.

تیک تاک فناوری چین آمریکا چین و آمریکا مذاکره
گزارش خطا
