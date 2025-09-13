En
خبر مهم مسئول دولتی درباره پرداخت کالابرگ

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی، تاکید کرد: پرداخت کالابرگ به هفت دهک جامعه با کمک وزارت رفاه و وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و دولت در تلاش است تا این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند.
خبر مهم مسئول دولتی درباره پرداخت کالابرگ

 معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت، بیان کرد: موضوع معیشت مردم یکی از دغدغه های مهم دولت چهاردهم است؛ به خصوص تامین کالاهای اساسی که به شکل مستقیم با سلامت و معیشت مردم در ارتباط است. دولت کالابرگ را برای هفت دهک جامعه طراحی کرد. با یارانه ای که دولت در نظر گرفته است، ان شاءالله این روند تا پایان امسال ادامه خواهد یافت. 

استفاده مردم از کالابرگ در حال رصد است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه اظهار کرد: پرداخت کالابرگ به هفت دهک از جامعه با کمک وزارت رفاه و وزارت کشاورزی در حال انجام است. هدف دولت این است که از طریق فروشگاه های زنجیره ای، کالا به شکل مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد. دولت چهاردم سعی کرده است از سامانه ها برای شناسایی افراد استفاده کرده و به نوعی استفاده مردم از کالابرگ ها در حال رصد است. خوشبختانه با رصدهایی که انجام شد، دیدیم که مردم دقیقا از کالابرگ ها برای تامین کالاهای اساسی استفاده می کنند. مردم از کالابرگ ها برای تامین برنج، روغن و گوشت استفاده می کنند.
 

نباید حوزه نظارت بر بازار را دست کم گرفت

این عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از طرف دیگر ما باید نظارت های خود را دقیق تر کنیم. هدف خیلی متعالی است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مردم حتما در حوزه اقتصادی باید تحت پوشش حمایت دولت قرار بگیرند. از طرف دیگر  نباید حوزه نظارتی را دست کم گرفت تا خدایی نکرده بحث حمایت ها به انحراف کشیده نشود. از مردم عزیز نیز تشکر می کنیم که همراه دولت هستند. ان شاءالله بتوانیم این کار را ادامه دهیم. موافقت مجلس نیز برای ادامه روند پرداخت کالابرگ ها گرفته شده است.

همراهی مردم هزینه های دولت را به حداقل می رساند

وی در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر اجماع شکل گرفته در کشور، سبب می شود تا رابطه بین دولت و مردم یک رابطه مستقیم باشد. همراهی مردم در عبور از بحران ها خیلی به دولت کمک  می‌کند. اگر خدای نکرده تنش، شکاف و اصطکاک در جامعه وجود داشته باشد، خواه ناخواه هم برای دولت هزینه بر است و هم مردم دچار چالش و بحران می شوند. این همراهی مردم هزینه را برای دولت به حداقل رسانده که می توان این منابع را با برنامه ریزی برای ارتقای رفاه و معیشت مردم صرف کرد.

 

کالابرگ وزارت رفاه واریز کالابرگ کالابرگ الکترونیک خبر فوری معصومه آقاپور علیشاهی دولت چهاردهم معیشت طرح کالابرگ
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
1
پاسخ
کلابرگ چیه ؟ کوپن
