برادر قاتل الهه حسین‌نژاد: درهای بخشش برای ما بسته بود

برادر «بهمن فرزانه» قاتل الهه درخصوص حکم اعلام شده توضیح داد.
برادر قاتل الهه حسین‌نژاد: درهای بخشش برای ما بسته بود

صبح امروز خبری مبنی بر اجرای حکم اعدام «بهمن فرزانه» قاتل «الهه حسین نژاد» در رسانه ها منتشر شد و وکیل خانواده الهه از تایید حکم قصاص قاتل در دیوان عالی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ رسانه ها همچنین مدعی شده اند که محل اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه میدان  قائم شهرستان اسلامشهر تعیین شده است.

برادر «بهمن فرزانه» قاتل الهه درخصوص حکم اعلام شده گفت: برادرم امروز با ما تماس گرفت و گفت قرار است پرونده به اجرای احکام ارجاع شود اما تاریخ دقیق روز اجرای حکم مشخص نیست.

وی افزود: تا به حال سه بار برای جلب رضایت اولیای دم به خانه پدری الهه مراجعه کردیم اما خانواده‌اش حاضر به دیدار با ما نشدند.

او ادامه داد: پدربزرگ الهه ساکن یکی از روستاهای سراب است که به شهرستان محل سکونت ما نزدیک است.آنجا هم مراجعه کردیم اما در را به رویمان باز نکردند.

فرزانه در پایان تاکید کرد: می‌خواستیم التماس کنیم برادر گناهکار ما را ببخشند.

