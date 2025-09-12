En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ تند نماینده مجلس به توییت ظریف درباره آمریکا

پاسخ نماینده مجلس به توییت ظریف: علت این همه اصرار شما به منزه جلوه دادن آمریکا چیست؟
کد خبر: ۱۳۲۸۰۱۴
| |
926 بازدید
پاسخ تند نماینده مجلس به توییت ظریف درباره آمریکا
اشتراک گذاری
برچسب ها
نماینده مجلس توئیت ظریف محمدجواد ظریف واکنش نمایندگان خبر فوری قطر آمریکا مذاکرات مالک شریعتی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آقای ظریف از مردم عذرخواهی کن!
کیهان: روحانی و ظریف را برای مذاکره بفرستید!
استقبال مصر و قطر از تداوم مذاکرات ایران و آمریکا
اعلام آمادگی قطر برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا
نخست‌وزیر قطر: آمریکا به میز مذاکره بازگردد
تحلیل عضو کمیسیون امنیت ملی از آینده مذاکرات
غربی‌ها چاره‌ای جز مذاکره با ایران ندارند
تا وقتی حقمان را ندهند مذاکرات نتیجه نخواهد داشت
آصفری: ترسی از مذاکره با آمریکا نداریم
خبری درباره احتمال از سرگیری مذاکرات برجام
آمریکا برای تمرکز برمناقشه اوکراین، چاره‌ای جز توافق ندارد
آمریکایی‌ها در حال التماس برای مذاکره هستند
قرار نیست ایران تا ابد پشت درِ مذاکرات بایستد
یک بار برای همیشه تکلیف مذاکرات روشن شود
عضو کمیسیون امنیت ملی: به توافق نزدیک شده‌ایم
شرط و شروط پایداری‌ها برای توافق با آمریکا
تحریم سپاه موضوع فعلی مذاکرات نیست
طرف مذاکره‌کننده آمریکایی بنای کوتاه آمدن ندارد
واکنش نمایندگان به گرانی بلیت هواپیما
توئیت ظریف در سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZTa
tabnak.ir/005ZTa