۲۱/شهريور/۱۴۰۴
Friday 12 September 2025
۱۲:۴۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
سیاست خارجی
بازدید
6
6
بازدید
پ
دیدار شهید شادمانی با فیلسوف سرشناس روسیه
تصویری از سپهبد شهید علی شادمانی در دیدار پرفسور الکساندر دوگین، فیلسوف سرشناس روسیه در سال ۱۴۰۳ را مشاهده میکنید.
کد خبر:
۱۳۲۷۹۴۴
تاریخ انتشار:
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰
12 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۹۴۴
|
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰
12 September 2025
|
6
بازدید
6
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار شادمانی
خبر فوری
پرفسور الکساندر دوگین
دیدار
روسیه
فیلسوف روسی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار پوتین و اسد در کاخ کرملین+عکس
تکذیب دختر شهید شادمانی: موبایل، عامل ترور پدرم نبود
دیدار امروز سیدمحمد خاتمی و سیدحسن خمینی+عکس
دیدار آشنا با ضرغامی+عکس
تصویر دیده نشده از آخرین زیارت اربعین شهید شادمانی
دیدار قریب الوقوع مقامات روس با تیلرسون در آلمان
دیدار رئیسجمهور با نخست وزیر روسیه+عکس
سردار شادمانی، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء به شهادت رسید
روایتهای جعلی از نحوه شهادت سردار شادمانی و سردار حاجیزاده
دیدار دستیار نخستوزیر روسیه با معاون اول رئیسی
گفتوگوی شهید شادمانی با رهبر انقلاب بعد از آخرین اعطای درجه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
اعلام شرایط جدید خرید طلا+جزییات
سورپرایز خورشیدی: گرما ۶ برابر بیشتر از پیشبینیها!
اعلام زمان پایان مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد
قیمت واقعی برنج ایرانی اعلام شد
دوحه: حق مشروع برای پاسخ به اسرائیل برای ما محفوظ است
پیام طارمی پس از رکورد: همه به عشق ایران
ظریف: چاره غرب آسیا، انتخاب بین تجاوز یا همکاری است
درخواست هادی حجازیفر، بازیگر «ناتورِ دشت» از مخاطبان
آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس بسته شد
تصمیم تازه مجلس درباره قیمت بنزین اعلام شد
گوشت ۶۰۰ هزار تومانی به سفره مردم میرسد؟
اولتیماتوم اسرائیل به قطر درباره حماس
عروسی پسر نتانیاهو برای همیشه لغو شد
حجت الاسلام جماعتی درگذشت
گران فروشی به سبک ایران خودرو/ موج جدید گرانی خودرو از کی شروع میشود؟
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
(۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینهاش را دادهایم!
(۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
(۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSS
tabnak.ir/005ZSS
کپی شد