En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولتیماتوم اسرائیل به قطر درباره حماس

دانون اظهار داشت: پیام این حمله، آن است که هیچ پناهگاه امنی برای تروریست‌ها در هیچ جا نه در غزه و نه در تهران و نه در دوحه وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۴۳
| |
1318 بازدید
اولتیماتوم اسرائیل به قطر درباره حماس

«دنی دانون»،نماینده رژیم صهیونیستی در شورای امنیت مدعی شد: رهبران حماس تنها هدف ما برای حمله به دوحه بود.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دانون افزود: هیچ مصونیتی برای تروریست‌ها و حامیان آنها وجود ندارد.

وی گفت: تروریست‌ها هیچ جا نه در تونل و نه در هتل در امان نیستند.

نماینده رژیم صهیونیستی در جلسه شورای امنیت مدعی شد: جنگ ما با حماس است و نه با مردم غزه و یا قطر.

دانون اظهار داشت: پیام این حمله، آن است که هیچ پناهگاه امنی برای تروریست‌ها در هیچ جا نه در غزه و نه در تهران و نه در دوحه وجود ندارد.

وی در سخنرانی تهدید‌آمیز گفت: قطر اکنون باید انتخاب کند؛ یا حماس را محکوم و از خاک خود اخراج می‌کند یا اینکه اسرائیل این کار را انجام خواهد داد.

این دیپلمات صهیونیست عنوان کرد: بن لادن رهبر القاعده از هیچ مصونیتی برخوردار نبود، از رهبران حماس هم باید سلب مصونیت شود.

در این نشست شورای امنیت، اغلب کشورهای جهان به جز آمریکا حمله اسرائیل به دوحه با هدف ترور رهبران حماس را محکوم کردند.

در حمله سه‌شنبه گذشته رژیم صهیونیستی به محل نشست رهبران حماس که برای بررسی پیشنهاد آتش‌یس ترامپ گرد هم آمده بودند، چند تن از اعضای دفتر رئیس حماس در غزه و نه رهبران آن به شهادت رسیدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دنی دانون رژیم صهیونیستی شورای امنیت جنگ حماس قطر حمله اسرائیل به قطر خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ظریف: چاره غرب آسیا، انتخاب بین تجاوز یا همکاری است
آیا قطر همچنان به ساز آمریکا خواهد رقصید؟/ حمله اسرائیل به فعال‌ترین میانجی خلیج فارس
حمله مجدد اسرائیل به قطر محتمل است/ حمله به کشوری که به ترامپ «جامبو جت» داد
تبانی تشکیلات خودگردان با تل‌آویو علیه حماس
حمله اسرائیل به قطر با مخالفت آمریکا همراه نبود/ اعراب خلیج فارس هنوز برای رابطه با اسرائیل انگیزه دارند
قطر که دشمن آمریکا نبود، چرا اسرائیل به آن حمله کرد؟!/ ترامپ با یک عذرخواهی تلفنی نمی‌تواند اعتماد را بازگرداند
ادعای رژیم اسرائیل درباره ادامه جنگ پس از آتش‌بس
واکاوی اظهارات ترامپ پس از حمله اسرائیل به قطر؛ متأسفم دیر گفتیم!
تهدید ایران توسط نماینده آمریکا در شورای امنیت
درخواست مهم ایران از شورای امنیت سازمان ملل
حماس نام ۳ اسیر اسرائیلی را به میانجی‌گران می‌دهد
تل آویو: تا حماس نابود نشود به جنگ ادامه می‌دهیم
شرط حماس برای زنده آزاد کردن اسرای جنگی
سنگین‌ترین تلفات تاریخ رژیم صهیونیستی روی داد
درخواست خانواده‌های اسرای صهیونیستی از نتانیاهو
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
آمار بالای مجروحان صهیونیست
جزئیات مرحله دوم تبادل اسرای حماس و اسرائیل 
آمار جدید تلفات نظامیان صهیونیست: ۳۴۸ کشته
نتانیاهو: فشارهای بین‌المللی علیه ما افزایش یافته است
اسرائیل آماده گفتگو درباره طرح مصر است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSR
tabnak.ir/005ZSR