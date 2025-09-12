اولتیماتوم اسرائیل به قطر درباره حماس

دانون اظهار داشت: پیام این حمله، آن است که هیچ پناهگاه امنی برای تروریست‌ها در هیچ جا نه در غزه و نه در تهران و نه در دوحه وجود ندارد.

«دنی دانون»،نماینده رژیم صهیونیستی در شورای امنیت مدعی شد: رهبران حماس تنها هدف ما برای حمله به دوحه بود.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دانون افزود: هیچ مصونیتی برای تروریست‌ها و حامیان آنها وجود ندارد.

وی گفت: تروریست‌ها هیچ جا نه در تونل و نه در هتل در امان نیستند.

نماینده رژیم صهیونیستی در جلسه شورای امنیت مدعی شد: جنگ ما با حماس است و نه با مردم غزه و یا قطر.

دانون اظهار داشت: پیام این حمله، آن است که هیچ پناهگاه امنی برای تروریست‌ها در هیچ جا نه در غزه و نه در تهران و نه در دوحه وجود ندارد.

وی در سخنرانی تهدید‌آمیز گفت: قطر اکنون باید انتخاب کند؛ یا حماس را محکوم و از خاک خود اخراج می‌کند یا اینکه اسرائیل این کار را انجام خواهد داد.

این دیپلمات صهیونیست عنوان کرد: بن لادن رهبر القاعده از هیچ مصونیتی برخوردار نبود، از رهبران حماس هم باید سلب مصونیت شود.

در این نشست شورای امنیت، اغلب کشورهای جهان به جز آمریکا حمله اسرائیل به دوحه با هدف ترور رهبران حماس را محکوم کردند.

در حمله سه‌شنبه گذشته رژیم صهیونیستی به محل نشست رهبران حماس که برای بررسی پیشنهاد آتش‌یس ترامپ گرد هم آمده بودند، چند تن از اعضای دفتر رئیس حماس در غزه و نه رهبران آن به شهادت رسیدند.