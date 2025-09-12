مصرف بیش از حد برخی ویتامین‌ها و مکمل‌ها مانند ویتامین E، ویتامین A، امگا-۳ و پتاسیم می‌تواند خطرات جدی قلبی و عروقی ایجاد کند و پیش از مصرف باید با پزشک مشورت کرد.

به گزارش تابناک، ویتامین‌ها برای سلامتی اهمیت زیادی دارند و نقش‌های اساسی در عملکرد بدن ایفا می‌کنند. آنها به تقویت سیستم ایمنی، حفظ سلامت پوست و تولید انرژی کمک می‌کنند. با این حال، مصرف بیش از حد ویتامین‌ها می‌تواند خطرناک باشد.

یک پزشک متخصص قلب در یکی از مراکز پزشکی روسیه اظهار داشت: «وقتی میزان ویتامین E در بدن بیش از حد باشد، خطر سکته مغزی افزایش می‌یابد. ویتامین E در دوز‌های بالا می‌تواند برای قلب مخاطره‌آمیز باشد. تحقیقات نشان می‌دهد مصرف بیش از حد این ویتامین ممکن است احتمال بیماری قلبی و سکته را افزایش دهد، زیرا ویتامین E ممکن است در فرآیند لخته شدن خون دخالت کند و وضعیت سیستم عروقی را تحت تأثیر منفی قرار دهد.»

این پزشک همچنین بیان کرد: «دوز‌های بالای ویتامین A نیز می‌تواند سمی باشد. بهتر است ویتامین A را از منابع طبیعی مانند سبزیجات و میوه‌ها مانند هویج، اسفناج و سیب‌زمینی شیرین دریافت کرد تا از مکمل‌ها.» او افزود که مصرف بیش از حد امگا-۳، اگرچه ویتامین نیست، اما می‌تواند مضر باشد و باعث اختلال در ریتم قلب و انتقال سیگنال‌ها بین سلول‌های عضلانی قلب شود.

این متخصص قلب همچنین درباره مکمل پتاسیم گفت: «پتاسیم یک ریزمغذی ضروری است که نقش مهمی در عملکرد سیستم قلبی عروقی دارد و به تنظیم ریتم قلب و حفظ فشار خون طبیعی کمک می‌کند. با این حال، میزان بالای پتاسیم می‌تواند منجر به آریتمی‌های جدی قلبی و حتی ایست قلبی شود.»

در نهایت، یادآوری می‌شود که پیش از مصرف هر نوع مکمل، به ویژه برای افرادی که مشکلات قلبی دارند، مشورت با پزشک ضروری است تا دوز مناسب و نیاز‌های خاص هر فرد تعیین شود.