به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نماینده چین در جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «چین از پیشرفت اخیر در موضوع هستهای ایران که توسط رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش شده است، استقبال و قدردانی میکند. ما تعهد ایران برای تقویت ارتباط و گفتوگو با آژانس در جهت بازگرداندن رژیم پادمانها و همچنین نقش سازنده مدیرکل گروسی در این روند را بسیار گرامی میداریم.»
وی ادامه داد: «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) تایید شده است، دستاوردی منحصربهفرد از دیپلماسی چندجانبه و الگویی برای حل اختلافات از طریق گفتوگو و تعامل است. هرچند این توافق با خروج یکجانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸ به شدت تضعیف شد، اما روح آن همچنان ارزش قابلتوجهی برای حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هستهای ایران دارد.»
نماینده چین اظهار کرد: «چین همواره فعالانه از حفظ و اجرای برجام حمایت کرده است. من باید اعلام کنم که چین به کمک مالی خود به آژانس برای راستیآزمایی و نظارت در ایران ادامه میدهد و مبلغ ۱.۳۵ میلیون یوان دیگر به آن اختصاص خواهد داد.»
این مقام ارشد چینی اظهار کرد: «از ابتدای امسال فرصتهای جدیدی برای حل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هستهای ایران بهوجود آمده است. متاسفانه این روند بهشدت مختل شد و تاثیر سنگینی بر پیمان عدم اشاعه هستهای و سازوکارهای آژانس گذاشت. آمریکا و اسرائیل بهطور آشکار دست به حملات نظامی علیه تاسیسات هستهای ایران تحت پادمانهای آژانس زدند و این اقدام، تلاشهای دیپلماتیک را بهشدت تضعیف و همکاریهای پادمانی میان ایران و آژانس را مختل کرد.»
وی افزود: «چین در برابر این وضعیت وخیم و پیچیده همواره از اعتبار پیمان عدم اشاعه هستهای و نقش آژانس اتمی دفاع کرده است. ما قاطعانه با رویکردهای هژمونیک و قلدرمابانه مخالفیم و متعهد به ترویج گفتوگو و مذاکره، تسهیل ارتباط و میانجیگری هستیم. چین فعالامه همراه با تمامی طرفین در تلاشهای دیپلماتیک سازنده برای جلوگیری از تشدید و بیثباتی بیشتر، ترویج همکاری و حل اختلافات مشارکت کرده است.»
نماینده چین در ادامه سخنان خود گفت: «در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، چین بهطور شفاف با تلاش برخی کشورها برای فعالسازی مکانیسم ماشه مخالفت میکند و معتقد است چنین اقدامی نه تنها به اعتمادسازی و پر کردن شکافها کمکی نمیکند، بلکه میتواند تلاشهای دیپلماتیک برای ازسرگیری سریع مذاکرات را نابود کند، پیامدهای غیرقابلپیشبینی و فاجعهبار در پی داشته باشد و کل روند سیاسی-دیپلماتیک را از بین ببرد.»
این مقام چینی ادامه داد: «چین قاطعانه از اصل برابری حاکمیت کشورها، پایبندی به حقوق بینالملل و چندجانبهگرایی دفاع میکند و چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاریمحور و پایدار را ترویج میکند. ما خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، پایبندی به اهداف و اصول منشور سازمان ملل، توجه به نگرانیهای امنیتی مشروع همه کشورها و حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی از طریق گفتوگو و مشورت هستیم. این اصول هستهای ابتکار حکمرانی جهانی و ابتکار امنیت جهانی هستند که توسط شی جینپینگ، رئیسجمهور چین مطرح شده و راهنمایی مهمی برای حل صحیح موضوع هستهای ایران ارائه میدهند.»
وی همچنین تاکید کرد: «با توجه به شرایط فعلی، جامعه بینالمللی باید به اجماع تازهای برای حل درست موضوع هستهای ایران از راههای سیاسی و دیپلماتیک برسد. تمامی طرفین که به برجام دست یافتند باید تلاشهای تازهای در این مسیر انجام دهند. ما از آمریکا و اسرائیل میخواهیم از توسل به زور خودداری کنند و از تروئیکای اروپایی میخواهیم از تلاش برای فعالسازی مکانیسم ماشه دست بکشند.»
نماینده چین افزود: «مسئله هستهای ایران تنها زمانی بهدرستی حل میشود که همزمان حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای به عنوان عضو پیمان عدم اشاعه هستهای به رسمیت شناخته شود، ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای تضمین گردد و این روند تحت نظارت سختگیرانه بینالمللی در چارچوب آژانس تکمیل شود. در برابر شرایط و فرصتهای جدید، ما همه طرفین را به تلاشهای واقعی و معنادار برای دیپلماسی دعوت میکنیم.»
این دیپلمات ارشد چینی بیان کرد: «در همین راستا، چین بار دیگر مواضع خود را یادآور میشود: اولا ما ایران و دبیرکل آژانس اتمی را به همکاری و ازسرگیری هرچه سریعتر همکاریهای پادمانی ترغیب میکنیم. دوما ما از تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حمایت میکنیم تا زمان و فضای بیشتری برای تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک فراهم شود. سوما ما از تداوم گفتوگوها و مذاکرات ایران با تمامی طرفین برای دستیابی به راهحلی متوازن که نگرانیهای مشروع همه را لحاظ کند، حمایت میکنیم.»
وی در انتها گفت: «چین در چارچوبی اصولی، مسئولانه و سازنده به همکاری با همه طرفین ادامه خواهد داد تا روند سیاسی و دیپلماتیک مسئله هستهای ایران به مسیر درست بازگردد. ما همچنان متعهد به دفاع قاطع از رژیم بینالمللی عدم اشاعه هستهای و حمایت از نقش بیبدیل و مهم آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه هستیم.»
