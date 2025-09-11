واکنش کاربر آمریکایی به ترور چارلی کرک در واشینگتن

کاربر آمریکایی در واکنش به ترور چارلی کرک در واشینگتن: این اتفاق هر روز در غزه رخ می‌داد و چارلی کرک از آن استقبال می‌کرد