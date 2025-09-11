En
واکنش کاربر آمریکایی به ترور چارلی کرک در واشینگتن

کاربر آمریکایی در واکنش به ترور چارلی کرک در واشینگتن: این اتفاق هر روز در غزه رخ می‌داد و چارلی کرک از آن استقبال می‌کرد
واکنش کاربر آمریکایی به ترور چارلی کرک در واشینگتن

طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد این بیچاره هم توسط موساد کشته شد چون اونا مهره های سوخته خودشون رو حذف میکنن که حمله قطر و لو رفتن پدوفیلی بودن ترامپ کمرنگ بشه
