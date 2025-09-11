علی‌اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران درباره توافق اخیر ایران بین ایران و آژانس اظهار کرد: هر چند جزییات این توافق برای من روشن نیست، اما معتقدم این توافق فی نفسه امری مثبت و رو به جلوست. مهم این است که طبق اظهارات مسؤولین وزارت امور خارجه این توافق در چارچوب توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی کشور است.

توافق ایران و آژانس مثبت و رو به جلو است

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه توافق ایران و آژانس فی‌نفسه امری مثبت است، گفت: در شرایط آشفته منطقه و جهان که بحران‌های جاری در هم تنیده هستند، ایران باید سعی کند تا چالش تصنعی و تحمیلی هسته‌ای خود را با درایت و هوشمندی حل و فصل کند.

به گزارش تایناک یه نقل از ایسنا، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه هفته جاری با میانجی‌گری مصر و بعد از برگزاری چندین دور مذاکرات فنی و سیاسی درباره چارچوب جدید همکاری‌ها با توجه به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران توافق کردند.

به گفته «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، «این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد».

عراقچی تاکید کرد: توافق جدید به نگرانی‌های امنیتی ایران توجه کرده و حقوق ایران را به رسمیت شناخته و شکل جدیدی از همکاری با آژانس را تعریف می‌کند، اما ادامه حیات این سند به این شرط است که نباید هیچ اقدام خصمانه‌ای به شمول اسنپ‌بک علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

وی هم‌چنین گفته است: در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این گام‌های عملی تعیین شده در این توافق را پایان یافته تلقی خواهد کرد.

«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این توافق نوشت: این توافق می‌تواند گامی حیاتی در مسیر دیپلماسی هسته‌ای باشد، مشروط بر اینکه ایران اجرای سریع آن را تضمین کند.

«علی‌اکبر صالحی» رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره توافق اخیر ایران بین ایران و آژانس اظهار کرد: هر چند جزییات این توافق برای من روشن نیست، اما معتقدم این توافق فی نفسه امری مثبت و رو به جلوست. مهم این است که طبق اظهارات مسؤولین وزارت امور خارجه این توافق در چارچوب توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی کشور است.

وی تاکید کرد: در شرایط آشفته منطقه و جهان که بحران‌های جاری در جهان در هم تنیده هستند، ایران باید سعی کند تا چالش تصنعی و تحمیلی هسته‌ای خود را با درایت و هوشمندی حل و فصل کند، زیرا هر چه زمان بگذرد احتمال اینکه مشکل پیچیده‌تر شود، وجود دارد و این به نفع منافع و امنیت ملی نیست. باید توجه داشته باشیم که فرصت‌ها همچون ابر در حال گذر است.