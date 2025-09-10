درخشش مهاجم استقلال در مقدماتی جام جهانی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تیم‌های ملی فوتبال کاستاریکا و هائیتی بامداد امروز (چهارشنبه ۱۹ شهریور) در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه آمریکای شمالی و مرکزی (کونکاکاف) از ساعت ۰۵:۳۰ به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار پرگل در نهایت با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.

کاستاریکا در نیمه نخست نمایش بهتری داشت و با دو گل از حریف پیش افتاد و با برتری راهی رختکن شد، اما در نیمه دوم ورق بازی برگشت و این بار هائیتی جریان مسابقه را در دست گرفت.

داکنز نازون، مهاجم تیم ملی هائیتی و باشگاه استقلال، در دقایق ۵۵، ۵۸ و ۸۶ موفق شد سه بار دروازه کاستاریکا را باز کند تا تیمش با نتیجه ۳ بر ۲ پیش بیفتد. با این حال، کاستاریکا در وقت‌های اضافه و در دقیقه ۱+ ۹۰ گل تساوی را به ثمر رساند تا امتیازات تقسیم شود. پس از پایان این بازی نازون به رسم یادگاری توپ بازی را همراه خود به خانه برد.

با این نتیجه، هر دو تیم دو امتیازی شدند که بر اساس تفاضل گل، کاستاریکا در رده دوم و هائیتی در رده سوم جدول گروه C جای گرفتند.

همچنین لازم به ذکر است که تیم ملی آلبانی که یاسر آسانی دیگر بازیکن استقلال در آن عضویت دارد، در خانه مقابل لتونی قرار گرفت و با تک گل کریستین اصلانی این بازی به سود یاران آسانی به پایان رسید. در این دیدار آسانی فرصت حضور در زمین بازی را پیدا نکرد.