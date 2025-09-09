En
درخواست ترامپ از امیر قطر بعد از حمله اسرائیل

دیوان امیری قطر با صدور بیانیه‌ای از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر خبر داده است.
درخواست ترامپ از امیر قطر بعد از حمله اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر با صدور بیانیه‌ای از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا  با تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر خبر داده است.

در این بیانیه آمده که ترامپ در این تماس، بر همبستگی با کشور قطر تاکید کرده و تجاوز بر حاکمیت آن را به شدت محکوم کرده است.

 همچنین ترامپ از تلاش‌های باارزش امیر قطر در میانجی‌گری تشکر کرده است.

امیر قطر به ترامپ تأکید کرد که دولت قطر همه اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت خود و حفظ حاکمیتش را اتخاذ خواهد کرد.

امیر قطر به ترامپ تأکید کرد که قطر به رویکرد خود در ایستادگی در کنار برادران و دوستان و حمایت از مسائل عادلانه انسانی ادامه خواهد داد.

پیش از این سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری، در واکنش به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به قطر گفته بود ترامپ موافق حمله به قطر نبوده و خواستار صلح در خاورمیانه است.

 وی تصریح کرد ترامپ از ویتکاف خواسته است تا دوحه را از حمله قریب‌الوقوع اسرائیل باخبر کند.

