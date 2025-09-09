قطر از حمله رژیم صهیونیستی اطلاع داشته؟

به دنبال اعلام کاخ سفید مبنی بر اینکه آمریکا بعد از مطلع شدن از نیت تل‌آویو برای انجام حملات در دوحه، قطر را از این نیت رژیم صهیونیستی با خبر کرده است، وزارت خارجه قطر بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر سه شنبه شب اعلام کرد که اظهارات منتشر شده درباره مطلع کردن قطر از حمله اسرائیل، صحت ندارد.

وی اعلام کرد که تماسی که از یک مسئول آمریکایی دریافت شده، دقیقاً حین شنیدن شدن صدای انفجارها در دوحه بوده است.

در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز از قول مسئولان آمریکایی نوشت که ارتش آمریکا بلند شدن جنگنده‌های اسرائیلی را بر روی رادار رصد کرده بود و به همین دلیل از تل‌آویو توضیح خواسته بود.

پیش از این حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ترور هیأت مذاکره‌کننده این جنبش در دوحه ناکام بوده است.