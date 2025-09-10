آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟

پنیر تنها یک خوشمزه ساده نیست و فراتر از یک لذت، یک داروی طبیعی بالقوه برای سلامت روده و متابولیسم ماست.

اغلب ما پنیر را تنها به عنوان یکی از اعضای دوست‌داشتنی سفره‌هایمان می‌شناسیم؛ ماده‌ای که طعم غذاهایمان را کامل می‌کند و لذت بخش است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که پشت این طعم دلنشین، چه دنیای علمی شگفت‌انگیزی نهفته است؟!

منظور از این تعبیر که پنیر تعدیل‌کننده میکروبیوم است، چیست؟

پنیر تنها یک خوشمزه ساده نیست. در واقع، دنیایی از میکروب‌های مفید، به خصوص باکتری‌های اسید لاکتیک، در پنیر وجود دارند.

این باکتری‌ها در فرآیند تخمیر پنیر نقش حیاتی دارند و وقتی ما پنیر مصرف می‌کنیم، این باکتری‌های دوست‌داشتنی به طور موقت وارد سیستم گوارشی ما، یعنی روده، می‌شوند.

نقش آن‌ها به عنوان تعدیل‌کننده میکروبیوم به این معناست که آن‌ها به متعادل کردن جمعیت میکروب‌های موجود در روده کمک می‌کنند. این تعادل، برای سلامت کلی بدن، از جمله سلامت روده و متابولیسم، بسیار حیاتی است.

یعنی پنیر مستقیماً روی سلامت روده ما تاثیر می‌گذارد؟

روده ما یک اکوسیستم بسیار پیچیده است و رژیم غذایی نقشی اساسی در شکل‌دهی به آن دارد. غذاهای تخمیر شده مانند پنیر، به عنوان وسیله‌ای عمل می‌کنند که این میکروب‌های مفید را به روده منتقل کرده و به تکثیر آن‌ها کمک می‌کنند.

این باکتری‌های مفید می‌توانند فواید متعددی داشته باشند؛ مثلاً می‌توانند در مهار رشد باکتری‌های مضر (پاتوژن‌ها)، تولید ترکیبات زیست‌فعال که برای بدن مفیدند، و همچنین تنظیم عملکرد سلول‌های دیواره روده نقش ایفا کنند.

ما متوجه شده‌ایم که باکتری‌های موجود در پنیر، پس از ورود به محیط روده، قابلیت شگفت‌انگیزی در تغییر بیان ژن خود دارند. به عبارت ساده‌تر، آن‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی خود را تغییر دهند تا با محیط جدید سازگار شوند.

نتیجه این تغییر، افزایش چشمگیر توانایی آن‌ها در تولید آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها پس از رسیدن به روده است. این یک فرآیند خودتنظیمی است که قبلاً در مطالعات مربوط به غذاهای تخمیر شده کمتر به آن توجه شده بود و نشان می‌دهد که پنیر می‌تواند به طور فعال در غنی‌سازی بدن ما از مواد مغذی نقش داشته باشد.

آیا باید مصرف پنیر را افزایش دهند؟

توصیه کلی همیشه بر تعادل و تنوع در رژیم غذایی استوار است. پنیر، به دلیل همین فواید علمی که بحث کردیم، می‌تواند یک بخش بسیار ارزشمند از یک رژیم غذایی سالم باشد. اما مهم است که پنیر را به صورت متعادل و در کنار سایر مواد غذایی مفید مصرف کنیم. مصرف بیش از حد هر ماده غذایی، حتی مفیدترین آن، توصیه نمی‌شود. نکته کلیدی این است که بدانیم پنیر، فراتر از یک لذت، یک داروی طبیعی بالقوه برای سلامت روده و متابولیسم ماست.